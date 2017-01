Send til din ven. X Artiklen: Tiltale: DF'er lækkede fortrolig data om Omar el-Hussein Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltale: DF'er lækkede fortrolig data om Omar el-Hussein

Lokalpolitiker kræves idømt fængsel for at have givet fortrolige oplysninger om attentatmand til journalister.

Danmark - 09. januar 2017 kl. 10:18 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsadvokaten i København har rejst tiltale mod Finn Rudaizky, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti. Den mangeårige lokalpolitiker er tiltalt for at have lækket fortrolig data om Omar el-Hussein og den dræbte attentatmands familie.

Oplysningerne, som han ifølge anklagen skaffede i kraft af sin position i byrådet, skal han have givet til to journalister fra BT og Berlingske. Henholdsvis 8. og 12. marts 2015 blev de personfølsomme oplysninger gengivet i artikler i de to aviser, hævdes det. Af den grund er journalisterne sigtet for medvirken til den påståede forbrydelse. Over for Ritzau afviser Finn Rudaizky at udtale sig om sagen. Hans forsvarer oplyser, at han nægter sig skyldig.