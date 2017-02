Allerede flere år før krisen begyndte Finanstilsynet at undre sig over, hvordan Roskilde Bank blev kørt.

Tilsynet løftede brynene over Roskilde Bank år før krak

Allerede flere år før krisen begyndte Finanstilsynet at undre sig over, hvordan Roskilde Bank blev kørt.

En rutinemæssig undersøgelse af banken i 2005 fører til, at tilsynet stiller opfølgende spørgsmål til Roskilde Bank. Men svarene er rodede og tilsynet undrer sig.

- Vi skrev til dem og fortalte, at vi synes, at det havde været et utilfredsstillende forløb. Og at forløbet gav anledning til bekymringer om bankens interne procedurer og kontrol, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

- Vi var bekymrede, fordi mange af de svar vi fik ikke hang sammen. Det gjorde vi banken opmærksom på.

Forløbet fører til, at Finanstilsynet i 2006 holder ekstra øje med Roskilde Bank, der nærmer sig at komme under skærpet tilsyn. Der blev også iværksat undersøgelser af bankens udlån til ejendomsmarkedet.

- Vi blev bekymrede, det kan man roligt sige, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Sagen om Roskilde Bank udløber af dens spektakulære krak i 2008.

Efter en aggressiv vækst op til finanskrisen faldt banken fra hinanden og efterlod aktionærer og ikke mindst statens skraldeselskab, Finansiel Stabilitet, med enorme tab.

Henrik Bjerre-Nielsen var chef for Finanstilsynet, da Roskilde Bank krakkede. Senere er han blevet direktør for statens bankskraldespand Finansiel Stabilitet, selvsamme institution, der sagsøger Roskilde Banks tidligere ledelse.

Niels Valentin, Roskilde Banks tidligere direktør gennem mange år, bankens tidligere bestyrelse og revisionsselskab er sagsøgt for en rund milliard plus renter.

Niels Valentin Hansen og den tidligere ledelse er anklaget for at have svigtet i långivningen ved at have sat gang i voldsom vækst, ikke have haft en god nok styring på udlånet og ikke at have fulgt Finanstilsynets advarsler.