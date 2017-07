Tilsyn skærper kontrol med efterretningstjeneste efter lovbrud

Det sker, efter at det i sidste uge kom frem, at 12 procent af FE's søgninger på personer hjemmehørende i Danmark i 2016 var ulovlige.

FE havde lavet søgningerne uden at have indhentet retskendelser, hvilket er et krav i FE-loven.

- Efter tilsynets opfattelse er en fejlprocent på 12 markant og har bevirket, at tilsynet har besluttet i 2017 at intensivere kontrollen af FE's søgninger i rådata, skriver Ulla Staal i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Det er dog uklart, hvordan kontrollen med søgningerne helt præcist bliver skærpet.

Tilsynet mener dog, at de ulovlige søgninger snarere tyder på at være fejl end bevidste brud på loven.

- Det er tilsynets vurdering, at FE's nævnte uberettigede søgninger i rådata i alle tilfælde havde karakter af uagtsomme handlinger, skriver landsdommeren til avisen.

Lars Findsen, chef for FE, sagde i sidste uge, at der var tale om fejl.

- Der er tale om fejltagelser. Der er ikke tale om, at vi bevidst søger på danske statsborgere i situationer, hvor der skulle være en retskendelse, sagde Lars Findsen.

Det var i tilsynets årsrapport, at lovbruddene kom frem. Her skrev tilsynet, at "løbende stikprøvekontroller vedrørende FE' s søgning i rådata" viste, at der var blevet foretaget søgninger i strid med lovgivningen.

Det er ifølge Jyllands-Posten andet år i træk, at efterretningstjenesten får kritik for ikke at have indhentet de nødvendige retskendelser, inden tjenesten foretager søgninger.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne trådte i kraft 1. januar 2014. Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der ud over FE også fører tilsyn med Politiets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed.