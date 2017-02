Tilsyn rejser mistanke om ulovlig støtte fra Odense Kommune

For det første skal kommunalbestyrelsen forholde sig til Odense Kommunes engagement i en dobbeltkoncert med musikstjernerne Paul Simon og Sting, der fandt sted i marts 2015.

For det andet skal kommunen give yderligere oplysninger om sit sponsorat af robotmessen Robobusiness Europe.

Og for det tredje interesserer Statsforvaltningen sig for en aftale om at forlænge brugsretten til sports- og koncertstedet Arena Fyn, som kommunen indgik i 2013 med et privat firma ved navn Odense Sport & Event.

Aftalen betyder ifølge Fyens Stiftstidende, der har afdækket sagen, at firmaet var sikret et tilskud på 1,7 millioner skattekroner i fem år - samlet 8,5 millioner skattekroner.

De tre forhold rejser efter Statsforvaltningens opfattelse alle spørgsmål. Dels kan der muligvis være tale om ulovlig støtte, står der i brevet.

Dels sætter Statsforvaltningen spørgsmålstegn ved, om de forskellige aktiviteter er udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunale midler, skriver Statsforvaltningen.

Fyens Stiftstidende kunne i denne uge fortælle, at Odense Kommune vidste, at det var ulovligt at forlænge en aftale om et kommunalt tilskud på 1,7 millioner kroner om året til Odense Sport & Event, men gjorde det alligevel.

Det fremgår ifølge avisen blandt andet af en mail fra forhenværende Odense-borgmester Anker Boye (S) til ejeren af Odense Sport & Event, erhvervsmanden Niels Thorborg.

Alligevel valgte kommunen altså at forlænge aftalen om brugsretten til Arena Fyn.