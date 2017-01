Kulturminister Mette Bock (LA) barsler med et udspil til en ny mediestøtteordning. Og det kan meget vel blive en del af udspillet, at medier, der får mediestøtte, skal være tilmeldt Pressenævnet. Arkivfoto.

Tilmelding til Pressenævnet kan blive krav til mediestøtte

Justitsministeriet overvejer, om det skal være krav for at få mediestøtte, at man er omfattet af Pressenævnet.

Justitsministeriet overvejer i hvert fald, om det er muligt at indføre en ny ordning for de nyhedsmedier, der modtager offentlig mediestøtte.

Fremover kan det blive et krav for at modtage mediestøtte, at man er tilmeldt Pressenævnet og omfattet af medieansvarsloven.

Det oplyser kulturminister Mette Bock (LA) i et svar til Folketingets Kulturudvalg.

Pressenævnet er et offentligt, uafhængigt nævn, der træffer afgørelser i klager over medier. Nævnets medlemmer er fra medier og offentligheden. Formandskabet består af dommere og advokater.

Diskussionen om mediestøtte blussede op sidste år, da Den Korte Avis trak overskrifter.

Den omdiskuterede netavis har modtaget offentlig mediestøtte uden at være tilmeldt Pressenævnet.

Som pressens minister blev statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) draget ind i sagen under en spørgetime i folketingssalen.

Her sagde han blandt andet, at der kan være behov for at diskutere rammerne for mediestøtte.

Det er Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, der har spurgt Mette Bock, om krav til modtagelse af mediestøtte bliver en del af regeringens udspil for en ny mediestøtteordning.

Den Korte Avis har fra årsskiftet mistet støtten, fordi der kun er to redaktionelt ansatte. Det kræves, at der er tre fuldtidsansatte. Hidtil har mediet fået dispensation.

For at modtage mediestøtte skal man desuden være et selvstændigt medie, have en ansvarshavende redaktør og henvende sig til en bred kreds af brugere.

Derudover skal mindst halvdelen af mediets indhold være redaktionelt stof, og mindst en sjettedel af nyhedsmediets indhold skal være selvstændigt journalistisk bearbejdet.

Et sidste krav lyder, at mediet udkommer med minimum ti udgaver eller versioner om året.