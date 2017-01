Tillidsmand: Trætte ministerchauffører skal råbe op

Hvis ministerchauffører føler sig presset til at køre for meget, må de sige til, siger tillidsmanden.

Allerede i 2004 konstaterede en rapport fra Finansministeriet ellers, at der i de fleste ministerier var problemer med at overholde hviletidsreglerne.

- Det er en væsentlig risiko for sikkerheden for såvel minister som chauffør samt for de potentielt involverede i færdselsuheld, lød det i rapporten.

Normalt skal der være minimum 11 timer mellem fyraften og mødetid. Men ministerchaufførernes hviletid kan ifølge en aftale fra 1981 nedsættes til otte timer - og endda længere ned "i ganske særlige tilfælde".

Men ifølge flere chauffører sker det oftere end i særlige tilfælde. Arbejdstilsynet har ellers godkendt aftalen på betingelse af, at der "så vidt muligt" ikke sker nedsættelse af hviletiden i flere døgn i træk.

Keld Strøbæk fortæller, at han gennem årene kun har fået få henvendelser fra kolleger, der har følt sig presset.

- Man skal gøre arbejdsgiver opmærksom på det, og så er det vigtigt, at arbejdsgiverne tager det alvorligt. Det skal vi nok hjælpe med, hvis man oplever, at ministeriet ikke er til at hugge og stikke i, siger han.

Til gengæld bekræfter tillidsmanden, at der har været et øget pres siden regeringsdannelsen i november, hvor ministerholdet blev udvidet med fem. Det har trukket på chaufførernes afløserkorps.

- Når der pludselig kommer flere ministre, skal vi også have tingene til at falde på plads. Det arbejder vi hårdt på, så inden for de næste par måneder går jeg ud fra, at alt er oppe og køre igen, siger Keld Strøbæk.

I forhold til rapporten fra 2004 vurderer tillidsmanden, at der "er sket meget siden".