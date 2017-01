Tillidsfolk kritiserer topstyring på Det Kongelige Teater

I en skrivelse underskrevet af alle tillidsfolk, der ikke er en del af bestyrelsen på teatret, bliver der udtrykt "stor bekymring" over ledelsen og dens måde at arbejde på.

Det skriver Politiken, der har læst teksten, som er lagt op på teaterets interne netportal.

- Vi, tillidsrepræsentanterne på Det Kongelige Teater, vil hermed udtrykke stor bekymring over den måde, Det Kongelige Teater ledes på, begynder indlægget ifølge avisen.

Tillidsfolkene mener, at der mangler en interesse for at lytte til medarbejderne. Samtidig finder der en "hidtil uset topstyring" sted på teateret.

"Ledelsesstilen er præget af mangel på tillid til medarbejderne". Det giver "næsten historisk utryghed i ansættelsen" og "en udtalt frygt for at udtale sig kritisk om arbejdsforholdene", lyder det i indlægget.

Det Kongelige Teater skal spare to procent om året. I løbet af den seneste uge har er musikerne i Det Kongelige Kapel gået med til at gå ti procent ned i løn mod at alle fastansatte beholder deres job.

På balletten er de seks fastansatte karakterdansere ifølge Politiken blevet fyret og i stedet tilknyttet som freelancere.

Tillidsmændene bag skrivelsen repræsenterer alle de kunstneriske retninger samt teknikere, kostumeafdeling og skrædderi. De anerkender, at besparelserne er en udfordring, men efterlyser en retning for teatret.

Den øverste leder på Det Kongelige Teater, teaterchef Morten Hesseldahl, tager kritikken meget alvorligt, siger han til Politiken.

Det bør han også, mener teaterekspert professor emeritus Jørn Langsted fra Aarhus Universitet.

- Det ville måske ikke være helt så usædvanligt, hvis det udelukkende var kunstnerne, der for op og fægtede med armene og sagde, at ledelsen ikke havde styr på noget som helst.

- Men at det er så bredt funderet, viser, at det er ret alvorligt. Det er ikke noget, vi ser hver dag, siger Jørn Langsted til avisen.