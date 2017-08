Tilfældige mænd blev ofre for skud på Nørrebro lørdag

To ofre for skyderi på Nørrebro i København lørdag aften var tilfældige ofre. De to unge mænd har ifølge politiet ikke banderelationer, fortæller chefpolitiinspektør Jørgen Skov.

To personer på en knallert kom kørende til stedet, og passageren på bagsædet affyrede seks til otte skud mod de to ofre. Begge blev ramt.

Jørgen Skov fortæller ved en pressebriefing på Politigården i København søndag, at der blev ydet livreddende førstehjælp på gerningsstedet, inden ofrene blev bragt til sygehuset.

Meldingen er nu, at de to mænd, som er 23 og 24 år, er uden for livsfare.

De to mænd har ikke forbindelser til bandemiljøet, men Jørgen Skov vil ikke komme nærmere ind på, hvorvidt der er tale om unge, der bor i området, eller om de har været der af andre grunde.

Chefpolitiinspektøren har tidligere opfordret unge mænd til at tænke sig om med hensyn til deres færden og påklædning på grund af risikoen for at ende som et tilfældigt offer for den bandekonflikt, der i den seneste tid har præget København.

Og det er en opfordring, som han har gentaget søndag.

Episoden ved Den Røde Plads er den tredje inden for kort tid, hvor tilfældige ofre er blevet ramt af bandernes skud.

Bandekonflikten i København hænger muligvis sammen med, at banden Loyal to Familia forsøger at udvide sit territorium. Det er i hvert fald en teori, som politiet arbejder ud fra.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har på den baggrund bedt Rigsadvokaten om at undersøge, hvorvidt Loyal to Familia kan gøres ulovlig.

Lørdag blev Shuaib Khan, der anses for at være leder af banden, varetægtsfængslet i Københavns Byret. Det skete på baggrund af sigtelser om verbale trusler mod en politimand.

De blev fremsat under en visitation på Blågårds Plads på Nørrebro den 31. juli.

Netop visitationer har politiet udført mange af på det seneste. Ifølge Jørgen Skov er der tale om cirka 500.