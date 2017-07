Tilfældig blev skudt foran barn - politi mangler spor

Kvinden havde afsluttet sine indkøb, da hun ud af det blå blev offer for en skudveksling i det københavnske bandemiljø.

Skuddene for rundt, og hun endte med at blive ramt i den ene side af brystet og overlevede. Det egentlig mål for skuddene var en 22-årig mand, der blev ramt omkring bagdelen.

I den ene hånd gik kvinden med en fireårig pige, der altså så kvinden blive skudt.

Her over et halvt år senere er politiet ikke kommet nærmere en opklaring, oplyser fungerende politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi.

- Sagen er ikke lagt væk som sådan, for den her slags sager er altid aktive, men lige nu er vi langt fra en opklaring. Vi er meget afhængige af henvendelser fra offentligheden, siger han.

Den 22-årige mand har tilknytning til rockergruppen Satudarah.

Torben Svarrer tilføjer, at de involverede meget sjældent er særligt informative overfor politiet, når det drejer sig om konflikter i bandemiljøet.

- Det er svært ved at se motivet, og det gør det ekstrasvært at opklare, når de ikke vil sige så meget. Uden et klokkeklart motiv skal man kigge lidt anderledes på tingene, siger Torben Svarrer.

Selv om Lyngby egentlig er en del af Nordsjællands Politis område, har den primære efterforskning ligget hos Københavns Politi, fordi episoden udsprang af konflikter i bandemiljøet omkring København.

Torben Svarrer oplyser dog, at efterforskningen nu er givet videre til Nordsjællands Politi, som skal forsøge at opklare sagen.