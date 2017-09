Tilbagegang brudt: Flere piger får omstridt hpv-vaccine

Tal fra Statens Serum Institut viser, at der fra marts til august i år blev givet cirka 4200 hpv-vaccinationer hver måned sammenlignet med cirka 2200 vaccinationer om måneden sidste år.

- Det kunne tyde på, at mange har genvundet deres tillid til børnevaccinationsprogrammet, siger overlæge Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen.

Antallet af piger, der vaccineres, har de senere år været faldende. Det skete blandt andet i kølvandet på, at en tv-dokumentar kædede en række tilsyneladende uforklarlige symptomer sammen med hpv-vaccinen.

Men nu er stemningen omkring vaccinen tilsyneladende vendt.

- Vi kom fra en situation, hvor tilslutningen var faldende, og nu kan vi klart se, at den kurve er vendt. Det er et meget positivt signal, siger Bolette Søborg.

Hun forklarer udviklingen med, at tonen i blandt andet medierne nu er anderledes positiv over for hpv-vaccinen.

- Det virker, som om at landskabet har ændret sig, og som om at der nu er plads til en mere nuanceret diskussion, siger Bolette Søborg.

Mediernes omtale af hpv-vaccinen og omgangskredsens holdning til vaccinen spiller ifølge overlægen en afgørende betydning for, om forældre vælger at lade deres piger vaccinere.

Selv om der er fremgang at spore, er der dog endnu lang vej til målet om, at 90 procent af en årgang skal have vaccinen.

Omkring hver tredje pige født i 2003 er færdigvaccineret. 55 procent af piger født i 2002 har fået det sidste vaccinationsstik.

- Det her er de første spæde skridt, og der er stadig god plads op til de 90 procent, som vi har en ambition om at nå op på igen, siger Bolette Søborg.

- Vi har en informationsindsats frem til udgangen af 2018, og der skal vi have fuld kul på. Vi har hele tiden nye initiativer i støbeskeen og prøver hele tiden at forbedre os og lytte til, hvad folk har behov for fra os, siger hun.