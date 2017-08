Tiggeri sender kvinde i fængsel og retur til Rumænien

Dommen faldt i Københavns Byret, hvor blandt andet den nye, skærpede straf for tiggeri, der trådte i kraft i juni 2017, blev brugt mod hende.

Tiggeri endte med at koste en rumænsk kvinde dyrt.

Det er første gang, siden lovændringen trådte i kraft, at en person er blevet udvist efter at have udført tiggeri.

Når det kommer til udvisning af EU-borgere, gælder særlige regler. Er man borger i unionen, har man som udgangspunkt beskyttelse mod udvisning.

Skal en borger sendes ud af landet, kræver det, at vedkommende udgør en reel, umiddelbar og alvorlig trussel mod danske samfundsinteresser.

Det argumenterede anklager Marlene Beynon for, at den rumænske kvinde gør. Og retten valgte at give hende ret.

Særligt lagde både anklager og retsformand Lone Bach Nielsen vægt på, at kvinden tidligere har fået advarsler og to betingede domme for tiggeri.

- Hendes adfærd er kontinuerlig og systematisk. Det har en skadevirkning mod alle de forbipasserende, der skal forholde sig til hendes betleri, lød det fra anklageren i retssalen.

Kvinden forklarer, at hun har været tilknyttet Danmark i omkring 15 år. Og selv om hun flere gange har rejst til Rumænien, hvor hendes syv børn bor, ser hun Danmark som sit hjem.

Hun blev anholdt, da hun en julieftermiddag sad i skrædderstilling ved Nørrebro Station med et bæger foran sig. Her forsøgte hun at få øjenkontakt med forbipasserende.

Dagen efter blev hun fremstillet i grundlovsforhør, hvor hun erkendte sig skyldig i betleri, som tiggeri hedder i straffelovens forstand.

Siden har hun været frihedsberøvet i 11 dage.

Ved grundlovsforhøret blev anklageskriftet og tidspunktet for den kommende retssag forkyndt for kvinden, så sagen kunne behandles efter den nye "fast track-ordning" i Københavns Byret.

Den skal sikre en hurtig gennemførelse af sager efter den skærpede lovgivning om tiggeri begået af personer uden fast bopæl i Danmark.

Her fremgår det, at der er tale om skærpede omstændigheder, hvis tiggeriet foregår ved en gågade, et supermarked eller - som det var tilfældet med kvinden - en station.

Ud over kvindens sag blev også tre andre personer idømt straffe for betleri ved Københavns Byret tirsdag.

Dermed har Folketingets stramning hidtil kastet omkring ni domme af sig, som alle er endt med fængselsstraf.