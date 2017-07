Tiggere ville have mønter fra politibetjente

Den nye skærpede straf for tiggeri er tirsdag blevet brugt mod tre udlændinge, der forsøgte at få mønter fra forbipasserende i København.

- Hun udtaler "money" og "food" lige op i ansigtet på mig. Og så foreviser jeg hende mit politiskilt, fortæller en politiassistent.

Lige som de øvrige betjente var han i civilt tøj, da han forleden var sendt ud for at afsløre tiggere. Ved Nørrebro Station fotograferede han og en kollega den 43-årige rumænske kvinde.

Betjentene var grundige. Ligesom i de øvrige tilfælde tog de for eksempel billeder af den kop, hun benyttede sig af, og de bliver fremvist for domsmandsretten.

- Der er ingen tvivl om, hvad hun foretog sig. Det var hendes hensigt at opnå en almisse, siger senioranklager Marlene Beynon. En betingelse for at straffe er, at det generer almenheden.

En anden sag drejer sig om en 37-årig rumænsk mand, der sad ved Netto nær Nørreport Station. En betjent iagttog ham fra en bænk i cirka ti minutter.

- Han rasler med koppen, hver gang der kommer nogen forbi, fortæller hun.

Da betjenten nærmede sig, sagde han også "please" til hende. I stedet for at få en mønt blev han anholdt, og en medbragt rumænsk tolk fortalte ham om datoen for retsmødet.

Den tredje dømte er en 31-årig bulgarsk mand, der sad ved nedgangen til Dybbølsbro Station.

Selv om han var passiv og ikke sagde noget, har han tigget under skærpende omstændigheder, fordi han opholdt sig nær en station, fastslår retten.

- Han forsøger at få øjenkontakt med forbipasserende, og det forhold, at han ikke rasler med koppen, har ingen betydning, det er betleri, siger retsformanden, dommer Marie Rose Kortzau.

Forsvareren, advokat Lene Sejersen, beder forgæves om frifindelse for sine tre klienter, som hun ikke har haft mulighed for at tale med.

Indtil videre er fem nu blevet idømt fængsel i 14 dage for tiggeri i København.

Den skrappere kurs er et svar på et akut problem, har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sagt. På tirsdag i næste uge behandles flere sager. Heriblandt en om en 63-årig rumænsk kvinde, som også kræves udvist.