Tidligere tyrkisk dødsfange får lov at blive i Danmark

Derfor får 45-årige Musa Dogan lov til at blive i Danmark.

Rigsadvokatens beslutning om at lade en tyrkisk statsborger udlevere fra Danmark til afsoning i Tyrkiet er ikke lovlig, fastslår Retten i Nykøbing Falster fredag.

- De foreliggende baggrundsoplysninger vedrørende forholdene i Tyrkiet indikerer, at tortur stadig forekommer navnlig over for kurdere med terrorknytning, siger retsformand Henrik Linde.

Musa Dogan kom til Danmark i december sidste år, hvor han blev anholdt. Han var flygtet fra afsoningen af en dom, som han fik i Tyrkiet tilbage i 1996. Først lød dommen på dødsstraf, men den blev i 2006 ændret til livsvarigt fængsel.

Ifølge Musa Dogan selv blev han udsat for tortur, da han sad i tyrkisk fængsel.

- At flygte fra den behandling, han havde fået i Tyrkiet er enhver mands ret, har Musa Dogan sagt under et tidligere retsmøde.

Domstolen i Tyrkiet mente, at Dogan var en del af den ekstremt venstreorienterede organisation Tikko, som Tyrkiet anser for at være en terrororganisation.

I den forbindelse er han blandt andet dømt for forsøg på at omstyrte samfundet.

Dogan flygtede til Sverige under en sygeorlov i 2003. Han havde sultestrejket og blev derfor indlagt.

- Man skal huske på, at når man vælger at lave en sultestrejke, så er man nået langt ud. Så er døden bedre end livet, sagde forsvarer Erbil Kaya fredag under sin procedure.

Inden Musa Dogan kom til Danmark, har han opholdt sig i Polen og Sverige. Både svenske og polske myndigheder afviste at udlevere den 45-årige mand.

Rigsadvokaten havde truffet sin beslutning med henvisning til, at "Tyrkiet har oplyst, at Musa Dogan ikke vil blive underlagt tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling".

En beslutning, som Retten i Nykøbing Falster altså ikke var enig i.

Anklageren har valgt at kære afgørelsen til landsretten.