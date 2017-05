Tidligere sekretær for tre statsministre er gået bort

Helge Hjortdal blev 90 år, og han nåede at være ministersekretær for hele tre statsministre.

Han sov søndag stille ind efter en operation for en brækket hofte.

Fra 1954 til 1994 havde Helge Hjortdal sin faste gang på Christiansborg, hvor han ud over at være direktør for Folketinget også fik lov til at være sekretær for tre statsministre - H.C. Hansen, Jens Otto Krag og Viggo Kampmann.

En noget uvant situation, da statsministre ofte vælger en ny ministersekretær, hver gang de bliver valgt.

- Jeg regnede med, at jeg blev afskediget og kunne gå tilbage til Statsministeriet som embedsmand efter hvert valg. Det havde jeg ikke noget imod, men så blev jeg bedt om at fortsætte, fortalte Helge Hjortdal til Ritzau forud for sin 90-års fødselsdag 3. april i år.

Det var et spændende arbejde tæt på magtens centrum, fortalte han.

- Jeg kendte jo butikken og syntes, det var interessant. Man møder mange sjove mennesker, har store oplevelser og gode rejser. Så jeg føler, jeg har været privilegeret på den måde, sagde Helge Hjortdal.

Han blev født i Thisted og uddannede sig som jurist.

Helge Hjortdal blev gift med Mona Hjortdal, og sammen slog de sig ned i Birkerød, hvor parret fik fire børn.

Mona Hjortdal gik bort i 1992, og de seneste 20 år dannede Helge Hjortdal par med Birgitte Wern.

Tiden er blandt andet gået med rejser - nu uden ministersekretærmappen under armen, men med frihed og tid til at nyde natur og kultur sammen.