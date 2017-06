Tidligere radiovært og politiker Jimmy Stahr er død

Her nåede han over 22 år at svare på 6000 børns spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

Men det blev også til en plads i Folketinget.

Fra 1977 til 1994 var han medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Han var blandt andet formand for rets- og kulturudvalget, formand for kulturudvalget og næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen.

Jimmy Stahrs omdømme fik dog en ordentlig ridse i lakken, da det kom frem, at han havde begået butikstyveri.

Udbyttet var blot en Mars-is og en pakke tyggegummi.

Stahr efterlader sig ifølge eb.dk sin hustru, fire børn og fem børnebørn.