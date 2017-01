Tidligere justitsminister overlod Tibetsagen til retten

Karen Hækkerup ønskede som justitsminister i 2014 ikke at gå dybt ind i sagen om politiets jagt på tibetanske flag under statsbesøget af den kinesiske præsident i 2012.

Såvel politiet som de seks havde anket til Østre Landsret.

- Det er upassende at blande sig i sager, der er under behandling ved domstolene, siger Karen Hækkerup.

Og det var præcis det budskab, hun havde på et samråd med Folketingets retsudvalg i april 2014.

Kommissionen vil vide, om hun dengang troede, at enkelte betjente på egen hånd havde gjort noget forkert, eller om der kunne være tale om en generel ordre.

- Jeg har ingen forventning eller viden om, at der var noget generelt. Jeg tænker ikke, at jeg skulle sidde og spekulere i, hvad der måtte være sket, siger Karen Hækkerup.

Hun bliver mindet om, at retssagen kun drejede sig om frihedsberøvelse af seks borgere og ikke om fratagelse af flag mere generelt. Overvejede hun mon en undersøgelse, vil kommissionen vide.

- Jeg tænkte, at en domstolsprøvelse er det rigtige instrument, fastholder hun.

I stedet lægger Karen Hækkerup vægt på, at hun fik presset på for at rense en pinlig plet væk efter byretsdommen.

Her konstaterede dommeren nemlig, at politiet ikke havde kunnet finde flere betjente, der havde frihedsberøvet en mand med et tibetansk flag i en time i Kongens Have.

Derfor fik Karen Hækkerup sat skub i en proces, som skulle sikre, at betjente kunne identificeres. Nu er der numre på uniformen.

Østre Landsret afsagde dom i september 2015. Dommerne nævnte, at politiet muligvis kunne have krænket ytringsfriheden og forsamlingsfriheden.

Dette fik politidirektøren i København til at kigge indad, efter at politiet i lang tid havde afvist, at der var givet en ordre. Pludselig blev en generel skriftlig ordre fundet.

Hækkerup har forladt politik. Hun er direktør i Landbrug & Fødevarer.

Fredag er Morten Bødskov blevet afhørt af kommissionen, og Mette Frederiksen skal ligeledes besvare spørgsmål.