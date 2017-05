Tidligere folketingsmedlem kritiseres for bøssebemærkning

Søren Krarup, der var medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2001 til 2011, er kommet i kraftig modvind, efter han mandag aften kaldte Frankrigs nyvalgt præsident, Emmanuel Macron, for en "lille bøssedreng".

- Jeg ville aldrig stemme på den der lille bøssedreng, var jeg lige ved at sige, som jeg ikke overhovedet kan tage alvorligt, sagde Søren Krarup, da han mandag aften deltog i DR-programmet "Debatten".

Temaet for programmet var det franske præsidentvalgs betydning for Europa.

Krarup stod over for Rune Lykkeberg, chefredaktør for avisen Information, da bemærkningen kom og trak hurtigt i land, da programmets vært Clement Kjersgaard spurgte ind til, hvorfor han brugte de ord om Macron.

- Det er også forkert. Jeg ville have fundet et lidt pænere udtryk, men når man står ansigt til ansigt med dig (Kjersgaard, red.) her, så kan det tit være svært at finde det.

- Så jeg ville have sagt lille artige skoledreng, sagde Krarup

Krarups bemærkning gik ligesom i tv-studiet ikke ubemærket hen på de sociale medier.

Her var Jakob Engel-Schmidt, medlem af Folketinget for Venstre, hurtigt på Twitter med en kommentar.

- Pinligt og skuffende, at Krarup bruger udtrykket "bøssedreng" som nedsættende skældsord. Hæv niveauet og undskyld asap (hurtigst muligt, red.), skrev han på det sociale medie Twitter mandag aften.

I et svar på Twitter til Engel-Schmidt påpegede næstformand Søren Espersen (DF), at Krarup omgående beklagede.

Jesper Petersen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, var også klar med en kommentar på Twitter.

- Homofobi og respektløshed er udansk, skrev han mandag aften med henvisning til Søren Krarups udtalelse.

Også Alternativets folketingsmedlem Carolina Magdalena Maier var forarget over udtalelsen og mente, at "Debatten" bør overveje, om de vil invitere Krarup ind igen.