Tidligere direktør for Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen er død. Han fyldte 70 år fredag d. 13. januar. Arkivbillede.

Artiklen: Tidligere direktør for Det Kongelige Bibliotek er død

Tidligere direktør for Det Kongelige Bibliotek er død

Erland Kolding Nielsen nåede at stå i spidsen for Det Kongelige Bibliotek i tre årtier. Han blev 70 år.

Erland Kolding Nielsen, der nåede at være direktør i 30 år, døde efter kort tids sygdom. I efteråret 2016 fortalte han, at han havde fået kræft.

Tidligere direktør for Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen er død. Det skriver Det Kongelige Bibliotek i en pressemeddelelse.

- Erland Kolding Nielsen var en markant personlighed i det danske kulturliv og i den internationale biblioteksverden.

- Han vil blive husket og respekteret for sit store engagement og sin helt enorme arbejdsindsats for bibliotekerne, siger Svend Larsen, direktør for Det Kongelige Bibliotek, i pressemeddelelsen.

Det var i 1986, at Erland Kolding Nielsen begyndte som direktør for Det Kongelige Bibliotek.

Hans mest synlige projekt har nok været den historiske og opsigtsvækkende biblioteksflytning ind i Den Sorte Diamant i 1999.

Svend Larsen påpeger også, at uden Erland Kolding Nielsens indsats var Den Sorte Diamant næppe blevet til noget.

- Hans arbejdsindsats var legendarisk og tog ind imellem pusten fra omgivelserne, siger Svend Larsen.

Som ung blev Erland Kolding Nielsen uddannet historiker efter en barndom, hvor faderen døde tidligt, og moren flere gange måtte flytte børnene rundt i landet.

Gennem sine 30 år i spidsen for Det Kongelige Bibliotek har han været en tydelig figur i det danske kulturliv, og hans tro tjeneste har blandt andet givet ham en titel som Kommandør af Anerkendelseskorset.

Erland Kolding Nielsen blev 70 år 13. januar. Hans dødsfald sker, kun kort tid inden at han skulle være gået på pension 1. februar.

Siden 1. januar har Svend Larsen også været direktør for Det Kongelige Bibliotek.

Han blev dog konstitueret direktør allerede i september sidste år for at stå i spidsen for fusionen mellem Statsbiblioteket i Aarhus og Det Kongelige Bibliotek i København. Denne fusion trådte også i kraft 1. januar.