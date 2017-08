Tidligere bandemedlem: Bandekonflikten er løbet løbsk

Det siger Michael Green, der er talsmand for foreningen for tidligere bandemedlemmer, TBM Scandinavia.

Under tidligere konflikter er de rivaliserende bandemedlemmer gået målrettet efter hinanden. I dag ruller unge mænd bilruden ned og skyder med risiko for, at de kan ramme uskyldige.

Fredag eftermiddag og natten til lørdag er to tilfældige unge mænd blevet ramt af skud i Tingbjerg og på Nørrebro.

- Før i tiden var man klar over, hvem der var ude efter hinanden. I dag kan man ikke placere personerne og ved ikke, hvem de har tilhørsforhold til, siger Michael Green.

- Nu kører man rundt i gaderne og skyder ud af en bilrude eller en knallert og rammer uskyldige mennesker. Det er jo ikke noget, man er vant til at se. Før i tiden var det mere isoleret, mens det i dag er diffust.

Efter skudepisoderne mod tilfældige i Tingbjerg og på Nørrebro har Københavns Politi advaret unge mænd, der færdes i de områder, og som ikke har noget med bander at gøre.

Det nemlig næsten umuligt at forhindre, at to mænd sætter sig på knallert og kører af sted for at skyde på tilfældige mennesker, lød det fra chefpolitiinspektør Jørgen Skov på et pressemøde lørdag morgen.

- Udmeldingen er selvfølgelig kedelig, for det er jo det samme som at sige, at man ikke kan beskytte borgerne, siger Michael Green.

- Men det kan være svært at forhindre, for hvis folk vil skyde, så skyder de, ligesom folk smugler narko, hvis de vil smugle narko, siger han.

Men der er ingen tvivl om, at der skal sættes ind nu, for bandeproblemerne er løbet løbsk, siger Michael Green.

- Noget må være gået fuldstændig galt. Vi står med en gruppe unge - og nu er jeg ikke særlig pædagogisk - som er fuldstændig uden for pædagogiske rækkevidde.

- Både forældrene har et ansvar, og nu må vi også snart som samfund til at stille noget op.

De unge, som har risiko for at ryge ud i kriminelle bandemiljøer, skal gribes tidligere. Samtidig skal skolerne sætte hårdere ind, så de unge kan få respekt for autoriteterne, siger han.

- Tiden er inde til, at vi skal få forebygget, at de kommer ud i kriminaliteten. Man kan redde dem, mens de er mellem 11-15 år. Når de først når op i en alder af 15-25 år, så er løbet kørt, siger han.

- Så er det først, når de er ældre og får kærester og børn, at de kan nås.