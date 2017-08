Tidligere ansat i Skat sigtes nu også for bestikkelse

Nu sigtes den 68-årige mand også for at have ladet sig bestikke af en udlandsdansker, som er hans gode ven. Det er kommet frem i et retsmøde i Østre Landsret onsdag.

Over en række gange fik han i alt lidt over to millioner kroner af kammeraten, og det er ifølge Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet altså bestikkelse.

Den 68-årige blev anholdt i maj i Helsingborg, hvor han bor med sin ukrainske hustru. Siden 27. maj har han været varetægtsfængslet, og onsdag forsøger hans forsvarer at overtale dommerne i Østre Landsret til at stoppe fængslingen.

Den påståede kriminalitet består i, at han skal have bedraget det offentlige ved fra sin nøglepost i Skat at sørge for, at kammeraten uberettiget fik udbetalt i alt 37 millioner kroner i refusion af udbytteskat.

Desuden skal han have undladt at svare skat af de godt to millioner kroner, som kammeraten betalte ham. Men nu hævder Bagmandspolitiet altså, at der også er tale om bestikkelse.

Den 68-årige nægter sig skyldig.