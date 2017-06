Tidligere PET-chef imponeret over Londons politi

- Det er ganske imponerende, at responstiden var så kort. Det har utvivlsomt reddet menneskeliv. Det er en helt utroligt hurtig reaktion.

- Det skyldes, at det britiske politi allerede er oppe i et højt beredskabsniveau. De har været helt bevidst om, at et angreb kunne ramme igen, siger han.

Den tidligere PET-chef mener ikke, at angrebet i London kan have været planlagt nøje. Angriberne kan have planlagt angrebet på få timer, siger han.

- Det her kan have været en impulsiv handling, som kan være opstået i et fællesskab inden for en time eller to.

- Angriberne behøver ikke at have forberedt sig længe. Du kan gå ud i køkkenskuffen og skaffe en kniv, og en lastvogn kan du hurtigt finde, siger han.

Dødstallet er steget til syv personer, mens 48 mennesker er blevet såret. Dertil er de tre gerningsmænd, som politiet har skudt og dræbt.

Angreb, der ikke har været længe undervejs, er, ifølge Hans Jørgen Bonnichsen, særligt farlige, da det kan være svært for politiet og efterretningstjenesten af opspore og stoppe dem.

- Angreb med meget kort forberedelse er i aller højeste grad nogle af de farligste, fordi de er næsten umulige at opdage.

- Hvis planlægningen har foregået over længere tid, vil personerne muligvis have talt med nogen om det. Og deres bekendte kunne have lagt mærke til en ændret adfærd. Så kan efterretningstjenesten lettere få øje på det, siger han.

Angrebet er det tredje i England indenfor de seneste tre måneder. Og angriberne kan netop have brugt situationen til at ramme briterne i en allerede sårbar tid, mener Bonnichsen.

- Politiet og MI5 har været presset helt i bund efter terrorangrebet i Manchester. Så det kan være, at det er den situation, terroristerne har udnyttet.

- Gennem de seneste år har de afværget mere end 500 forberedte angreb, så det har krævet en fuldstændig massiv indsats fra politiets side, siger han.

Angrebet kommer blot to uger efter, at en bombemand dræbte 22 mennesker, der var ved at forlade en koncert i Manchester Arena.

I marts i år kørte en mand ind i fodgængere ved Westminister Bridge i hovedstaden og dræbte fem personer.