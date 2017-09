Tidligere K-formand skal sørge for danskernes el og gas

Lars Barfoed kommer med jobbet til at stå i spidsen for den offentlige virksomhed, der har ansvaret for danskernes forsyningssikkerhed for el og gas.

Lars Barfoed, der er tidligere formand for De Konservative, bliver ny bestyrelsesformand for energinet.dk.

- Energinet.dk løfter opgaver med stor betydning for det danske samfund. Arbejdet er interessant, og jeg glæder mig til at bidrage som formand for virksomhedens bestyrelse, siger han ifølge pressemeddelelsen.

Pladsen som bestyrelsesformand blev ledig, fordi den afgående formand, Kim Andersen, har trukket sig for i stedet at blive generalkonsul i Flensborg.

Selskabet ejer og driver det overordnede højspændingsnet, gastrans-missionsnet, to gaslagre og dele af det danske gasdistributionsnet.

Siden Energinet.dk blev dannet i 2005, er de danske el- og gasnet blevet udbygget og er i dag yderligere forbundet til nabolandene.

I takt med, at EU's indre marked for energi udvikler sig, bliver forbindelserne mellem landene udbygget. Energinet.dk er blandt andet i gang med at bygge nye elforbindelser til Holland og Tyskland.

Det er energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), der har udpeget Lars Barfoed som ny formand.

Lars Barfoed er uddannet jurist og direktør for public affairs i kommunikationsfirmaet Primetime. Lars Barfoed har tidligere været direktør i Finansrådet.

Derudover er han tidligere medlem af Folketinget, minister og formand for Det Konservative Folkeparti.