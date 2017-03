Thyra beklager medicinhåndtering på plejehjemmet Lotte

Ældreministeren erkender, at hun som plejehjemsforstander skulle have haft større fokus på medicinhåndtering.

- Jeg er oprigtig ked af, at de her sager har givet indtryk af, at jeg ikke gik op i medicinhåndtering. For det er klart, at når der er nogle regler, så skal de også overholdes, siger hun under spørgetiden i folketingssalen.

Regler er til for at blive overholdt, og anmærkninger fra tilsyn skal følges op.

- Som forstander på Lotte burde jeg naturligvis have haft større opmærksomhed på, at der blev rettet op på de forhold, som Sundhedsstyrelsen og Frederiksberg Kommune påpegede.

- Og det beklager jeg.

Det er Socialdemokratiet, der har hevet ældreministeren i folketingssalen for at konfrontere hende med, at Lotte under Thyra Franks ledelse fik flere anmærkninger om medicinhåndteringen.

- Der er ingen tvivl om, at jeg burde have haft et endnu skarpere fokus på at have fulgt op på anmærkningerne fra Sundhedsstyrelsen og Frederiksberg Kommune. Det beklager jeg selvfølgelig, siger ministeren.

I løbet af spørgetiden beklager hun flere gange, end Ritzau kunne nå at tælle.

Efter pres fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti beklagede Thyra Frank tirsdag aften i en skriftlig kommentar til Ritzau sin håndtering af flere sager på Lotte - herunder også medicinhåndteringen.

Det fik efterfølgende ældreordfører Jeppe Jakobsen (DF) til at erklære sig tilfreds med beklagelsen og sige, at sagen "er ryddet af bordet".

Men under spørgetimen onsdag er ældreordfører Astrid Krag (S) ikke helt lige så tilfreds.

- Jeg vil rigtig gerne kvittere for beklagelsen, men det bliver nødt til at være en beklagelse, der er ærligt ment, siger hun.

S-ordføreren undrer sig over, hvorfor ministeren først kommer med sin beklagelse nu - efter lang tids kritik.

Og så vil ordføreren vide, om ministeren beklager, at fejlene skete, eller at hun ikke fik fulgt op på indskærpelserne. Til det lyder ministerens svar:

- Jeg beklager selvfølgelig, at jeg ikke fik svaret og gjort op med anmærkningerne - det skal tages meget alvorligt, og jeg beklager, at det ikke skete før.

- Jeg er oprigtig ked af de her sager. Og jeg er ærgerlig over, at vi ikke altid fik fulgt hurtigt nok op på sagerne. Og det beklager jeg.