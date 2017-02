Skal regeringen styrke samarbejdet med Dansk Folkeparti, ser DF gerne, at der kommer gerne have flere midler til velfærden, en stram udlændingepolitik, grænsekontrol og mindre EU på dagsordenen. Her ses partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) til venstre og partiformand Mette Frederiksen (S) til højre.

Thulesens krav til Løkke: Her skal blå blok levere

Dermed sætter DF-formanden nu ord på den politiske linje, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal slå ind på, hvis han vil have samarbejdet med støttepartiet tilbage i god gænge.

- Der er nogle ting, der er vigtige for os. Det er opretholdelsen af vores velfærdssamfund, hvor vi har tillid til hinanden, siger Thulesen Dahl og fortsætter:

- Det kræver, at vi træffer nogle beslutninger både i forhold til, at der er nogle penge at bruge i den offentlige sektor, men også i forhold til at vi sikrer os ved grænsen, er skeptiske over for EU og har en stram udlændingepolitik.

Ordene fra partiformanden kommer efter en uge, hvor DF har åbnet op for et fremtidigt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

Samtidig har regeringens støtteparti meget kontant kritiseret ældreminister Thyra Frank (LA) og transportminister Ole Birk Olesen (LA) for ikke at respektere Folketinget.

Det er især VLAK-regeringens mere liberale økonomiske politik, der har været med til at få DF til at søge et tættere samarbejde med Socialdemokratiet, lyder det.

- Det er nogle af de ting, der gør, at de kommer lidt længere væk fra det, vi godt kunne tænke os, er realiteterne.

- Det gør, at vi intensiverer eksempelvis samarbejdet med Socialdemokratiet. Igennem det har vi mulighed for at presse vores politik igennem på de områder, hvor vi umiddelbart ikke er enige med regeringspartierne, siger Thulesen Dahl.

Punkterne, som Kristian Thulesen Dahl ridser op, ligger i tråd med de krav, han stillede til regeringen, da VLAK-regeringen blev dannet i november.

Her oplyste Thulesen Dahl, at DF ville kæmpe for fire områder: Strammere indvandringspolitik, mindre EU, hårde straffe til kriminelle og flere penge til kernevelfærden.

Søndag slår Thulesen Dahl endegyldigt fast, at Dansk Folkeparti ved næste valg vil pege på Lars Løkke Rasmussen. Samarbejdet med Socialdemokratiet er stadig for nyt til, at DF kan gå i regering med Mette Frederiksen (S):

- Vi bestræber os på at have et godt forhold til regeringen, fordi der jo er en række sager, hvor vi kan finde flertal med dem.

- Men vi udvider så også vores muligheder rent politisk ved, at vi har et mere tillidsfuldt samarbejde til Socialdemokratiet, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han betegner det nuværende samarbejdet med VLAK-regeringen sådan:

- På mange områder har vi jo et fint samarbejde med regeringen. Vi har også et mangeårigt samarbejde med Venstre.