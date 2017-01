Thulesen vil vriste Mette Frederiksen ud af Radikales favn

DF-formand forsøger at lægge sig imellem S-formanden og partiets traditionelle regeringspartner, De Radikale.

- En del af mit virke er at vriste Socialdemokratiet ud af De Radikales favn, siger Kristian Thulesen Dahl.

Og her forsøger DF-formanden at lægge sig imellem de to oppositionspartier og traditionelle regeringspartnere:

Traditionen tro skyder De Radikale det nye år i gang med et nytårsstævne i Nyborg - og igen i år har partileder Morten Østergaard besøg af S-formand Mette Frederiksen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

- Det at få Socialdemokratiet ud af Morten Østergaards favntag er fantastisk - og så få lov til at gøre det her hos jer selv, det er jo fantastisk, siger han.

På nytårsstævnet har DF-formanden og S-formanden givet deres ord på, at de - modsat De Radikale - ikke vil være med til at hæve pensionsalderen yderligere, som regeringen lægger op til.

De to partiformænd for Folketingets to største partier danner også fælles front mod De Radikale, når snakken falder på eksempelvis grænsekontrol, udlændingepolitik og ældrepolitik.

Adspurgt hvem af de to øvrige partiledere på scenen, Mette Frederiksen ser som sin tætteste samarbejdspartner, svarer hun - efter en lang tænkepause, der høster latter i salen:

- Der er nok en grund til, at jeg står i midten. Jeg kan jo godt lide begge herrer, siger hun og slår fast, at De Radikale både historisk og til stadighed er en naturlig politisk partner for Socialdemokratiet.

- Men så er der andre områder, hvor jeg bliver nødt til at samarbejde med Kristian, fordi jeg simpelthen er mere enig med ham, siger Mette Frederiksen.