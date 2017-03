Artiklen: Thulesen vil have flere penge til sygehuse

Thulesen vil have flere penge til sygehuse

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vil ifølge TV2 have afsat flere penge til sygehusene i forbindelse med finansloven.

Når der til efteråret skal forhandles finanslov på Christiansborg, så vil flere penge til landets sygehuse blive et tema.

DF ønsker også, at de planlagte produktivitetskrav på to procent i økonomiaftalen med regionerne annulleres, oplyser TV2.

- Jeg er helt overbevist om, at regeringen vil tage positivt imod vores udgangspunkt her og tilrettelægge forhandlingerne med regionerne, så man kan finde ud af, hvordan man kan prioritere vores sygehuse mere, siger Kristian Thulesen Dahl til TV2.

Flere penge til kernevelfærden har fra begyndelsen af VLAK's regeringsperiode været et af fire centrale krav fra Dansk Folkeparti til regeringen.

Kravet om øget produktivitet på sygehusene har igen været sat til debat i de seneste måneder. På sygehusene viser det sig i kortere ventelister. Men også i protester fra personalet, der skal løbe stærkere.

Klinikchefen på Rigshospitalets fødeafdeling, Morten Hedegaard, vakte før jul stor opsigt, da han sagde sit job op, fordi han synes, at sparekravet går ud over både personale og patienter.

Siden gik flere medarbejderforeninger på landets hospitaler ifølge Politiken sammen i en bøn til politikerne om at droppe krav om generelle effektiviseringer på to procent om året.

Det går ud over patienterne, at der skal løses flere opgaver for de samme penge, lyder det fra Lægeforeningen, Jordemoderforeningen og Dansk Sygeplejeråd.

I regeringsgrundlaget fastslår VLAK, at man ønsker et "sundhedsvæsen i verdensklasse":

- Der er allerede taget de første skridt. Vi har med finansloven for 2016 prioriteret et markant løft af sundhedsområdet med fokus på ældre.

- Med finansloven for 2017 er der afsat yderligere midler til området, samtidig med at vi begge år har styrket indsatsen for en værdig ældrepleje.

- Men vi er ikke i mål, og regeringen vil fortsat prioritere at forbedre vores kernevelfærd, hedder det i regeringsgrundlaget.