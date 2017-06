Thulesen om nyt EU-krav: Løkke skal indkalde os i august

Derfor må statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) embedsmænd i arbejdstøjet og bruge sommeren på at skrive et udkast til, hvordan den frie bevægelighed kan begrænses.

Kristian Thulesen Dahl har fået nok. Nu skal det være slut med at snakke om at gøre op med "tåbeligheder" i EU's frie bevægelighed. Nu skal der handles.

Derefter bør Lars Løkke Rasmussen indkalde til politiske forhandlinger i august, så et flertal i Folketinget kan lave en slags mini europapolitisk aftale om den frie bevægelighed.

Det fastslår formanden for blå bloks største parti på Folkemødet, hvor DF og S er gået sammen for at lægge pres på regeringen.

- Når sommergruppemøderne kommer i august, så kunne man godt begynde at konkretisere, hvad vi skal arbejde videre med og få sat nogle møder op, siger Thulesen.

- Når vi går ind i den europæiske efterårssæson, så er det vigtigt, at Danmark har et udspil om, hvordan vi vil håndtere problemerne om den frie bevægelighed.

Han anerkender, at der venter den danske statsminister et stort arbejde med at overbevise lederne af de øvrige EU-lande.

Men flere taler som Danmark om at gøre noget. Og det første - og helt nødvendige skridt - er, at Danmark klart og konkret formulerer, hvad der skal ændres, mener Thulesen.

- Selv en meget EU-ivrig Macron var i sin valgkamp inde på, at der er nogle ting her, som skal ses på. Så er det med at smede, mens jernet er varm.

- Som et lille land har Danmark måske bedre mulighed for at komme med et papir, man kan gå ud fra. Lige nu har man ikke et papir. Det er bare noget, vi snakker om, siger Thulesen Dahl.

Hans oplevelse er, at der var momentum for ændringer, før et flertal i Storbritannien stemte for at træde ud af EU. Siden er den frie bevægelighed kun kommet endnu mere ud af kontrol, mener Thulesen.

- Eksempelvis siger EU-Domstolen, at har du et fritidsjob på ni til ti timer, så har du ret til hele velfærdsdynen og dermed for eksempel dansk SU. Med det resultat, at vi på få år har fået noget, der ligner en tidobling af SU til andre landes borgere.

- Det virker helt oplagt, at tingene er gået for vidt. Ikke mindst på grund af EU-Domstolens praksis, siger Thulesen Dahl.

Han giver ikke meget for, at en begrænsning af arbejdskraftens frie bevægelighed vil ramme danske virksomheder i en situation med lav ledighed.

- De kan jo ansætte de romaer, der samler flasker i København. Hvis det her handler om arbejdskraftens frie bevægelighed, så er det da mærkeligt, at de ikke er ansat i danske virksomheder.

- Det er måske et meget godt tegn på, at det ikke handler om arbejdskraftens frie bevægelighed. Det er et tegn på, at man misbruger den til andre ting, siger Thulesen Dahl.