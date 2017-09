Thulesen ønsker garanti fra S: Hold R fra udlændingepolitik

- Skulle jeg få Aladdins lampe, skulle jeg kunne få lampens ånd ud og give mig ét ønske. Ja, så ville det være, at Socialdemokratiet i denne weekend fra Aalborg garanterer, at De Radikale absolut ingen indflydelse vil få på indvandringspolitikken i fremtiden.

Selv om Socialdemokratiet har taget et markant højresving i udlændingepolitikken, så er det langt fra sikkert, at partiet vil levere, hvis Mette Frederiksen (S) bliver statsminister.

- Garanterer, at uanset om den såkaldte røde blok vinder et kommende folketingsvalg, vil De Radikale, Alternativet, Enhedslisten ingen indflydelse få på indvandringspolitikken, siger Thulesen Dahl.

Før valget i 2011 meldte både Helle Thorning-Schmidt og Henrik Sass Larsen ud, at De Radikale ville blive holdt uden for indflydelse på udlændingeområdet. Men det skete ikke efter valget.

Efter lidt mere end tre år i den S-ledede regering fastslog De Radikales leder, Morten Østergaard, at Thorning-regeringen havde lempet udlændingepolitikken 45 gange.

Thulesen Dahl mener, at området er så afgørende for Danmarks fremtid, at det ikke skal dikteres af det, han kalder et "fløjparti".

DF-formanden peger på, at erkendelse om behovet at opretholde et homogent samfund nu også deles af den tidligere super-europæer og professor Uffe Østergaard:

- Uffe Østergaard har tidligere været en skarp modstander for os. Været tæt på tidligere Venstre-formand Uffe Ellemanns EU-sokker. Så ved I ligesom, hvilken type vi har med at gøre. Men han er kommet på andre tanker. Og godt for det.

- Nu siger han således:

- "Jeg tænkte i mange år, at vores samfunds sammenhængskraft sagtens kunne holde til indvandringen. Men jeg har erkendt, at vores samfundsmodel er mere skrøbelig, end jeg troede. Vi skal ikke være så beskedne.

- Det er ikke nok, at de mennesker, der kommer til Danmark med en anden kultur og religion end vores, overholder landets love.

- De skal gå ind for vores samfund, og de skal assimilere sig, ellers kan vi ikke opretholde sammenhængskraften. Vi skal turde tale om, at vi kræver assimilation", citerer Thulesen Dahl Uffe Østergaard for at sige.

I Dansk Folkepartis optik deler De Radikale ikke den erkendelse, men tværtimod vil holde dørene åbne for fortsat indvandring, der vil styrke parallelsamfundene.

Det har fjernet De Radikale fra den normale rolle som midterpartiet i dansk politik, mener Thulesen:

- Der er jo endnu et parti, der holder landsmøde i denne weekend. Fløjpartiet Det Radikale Venstre. Dette parti står jo sammen med Alternativet og Enhedslisten for alt det, som tidligere nævnte Uffe Østergaard har forladt.

- Omkring det multikulturelle, det multireligiøse. I virkeligheden omkring alt det, der nedbryder det fællesskab og den samhørighed, som vi holder af i vort land, siger Thulesen Dahl.