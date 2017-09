Thulesen: Regeringens bilafgift er topskattelettelse

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, går nu hårdt i rette med regeringens forslag om at sænke afgiften for alle biler til 100 procent.

DF-formanden henviser dermed til det opgør, som har skabt dyb splittelse i blå blok det seneste år.

Udmeldingen kommer, efter at parterne har forhandlet i en uge uden at nå en aftale. Og nu begynder tidspresset for alvor at ramme forhandlingerne.

Bilsalget er nemlig reelt gået i stå, mens mulige købere afventer, hvad prisen på deres foretrukne bil bliver.

- Dette er naturligvis en helt igennem uholdbar situation, og derfor haster det med at få afklaret, hvilke ændringer der er flertal for, skriver Thulesen Dahl.

Udmeldingen kan ses som udtryk for, at DF-toppens tålmodighed er ved at løbe ud. Støttepartiet vil have regeringen til at give sig, fordi der tegner sig et flertal i Folketinget for den model, som Dansk Folkeparti har forslået.

I stedet for regeringens forslag om at sænke afgiften for alle biler - og dermed give den største lettelse til de dyreste biler - vil DF gøre afgifterne afhængig af bilens sikkerhed og miljøeffekt.

Det har opbakning fra partier i rød blok, og også regeringspartiet De Konservative har ret usædvanligt sagt, at man støtter DF's model.

Thulesen Dahl fastslår, at DF's holdning "er klar":

- Det nuværende afgiftssystem er forældet og medvirker til, at vi danskere samlet set kører i mere forurenende og usikre biler, end vi burde.

- Derfor ønsker vi grundlæggende ændringer, så især miljørigtige og sikrere biler bliver billigere.

- Der er ikke meget perspektiv i blot for tredje år i træk at sænke afgiften fra "toppen", siger Thulesen Dahl.

Han henviser dermed til, at Liberal Alliance i de to seneste finanslove har fået gennemført lettelser af bilafgifterne. Det har LA fejret med champagne, men det fremmer ikke bedre miljø eller sikkerhed på danske veje, mener DF.

- I dag afhænger registreringsafgiften af bilens pris. Jo dyrere bil desto højere afgift. Det koster naturligvis at udvikle sikrere og mindre miljøbelastende biler, så alt andet lige bliver nye biler, som scorer højt på sikkerheds- og miljøbarometeret, dyrere at købe.

- Vi ønsker et afgiftssystem, som gør det mere attraktivt for danskerne at vælge biler med de egenskaber, som vi gerne vil fremme, skriver Thulesen Dahl.

Han fremhæver samtidig, at DF også har opbakning uden for Christiansborg til en omlægning af afgifterne:

- Repræsentanter for bilbranchen bakker op om ideen om en teknisk baseret registreringsafgift. Også bilejernes organisation FDM har gjort klart, at de ønsker omlægningen, skriver Thulesen Dahl.