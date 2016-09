Thulesen: Løkke har ikke sved på panden over Europol-aftale

Dansk Folkeparti tror fortsat på, at det vil lykkes at få lavet en parallelaftale med EU, så Danmark kan forblive i det europæiske politisamarbejde, Europol.

- Det er regeringen og EU, der skal ordne det praktiske. Det ser indtil videre ikke ud til, at de får sved på panden af de anstrengelser, de gør sig. Så har jeg vist ikke sagt for meget, siger Kristian Thulesen Dahl på DF's årsmøde.

- Det skal åbenbart være en helt uoverstigelig udfordring. Være særdeles besværligt at skrive det ned, som man ellers foretager sig i dag. I hvert fald når man spørger regeringen og EU-systemet.

Lykkes det ikke at få en parallelaftale med EU, er en ny dansk folkeafstemning en mulighed for at sikre Danmarks plads i Europol. Men Lars Løkke Rasmussen har sagt, at "det ser meget, meget tungt ud med en ny folkeafstemning".

Det skyldes, at DF har koblet et ja i en folkeafstemning om Europol sammen med muligheden for at indføre permanent grænsekontrol til enhver tid.

- Det er en meget kompliceret melding, som desværre ikke matcher den, der bliver givet i december, hvor der blev sagt meget klart til danskerne, at man nærmest garanterede, at vi kunne blive i Europol, sagde Løkke på EU-topmødet i Bratislava fredag.

- For enten fik vi en parallelaftale, og den kunne vi nærmest få med et fingerknips, eller også kunne vi bare lave en ny afstemning, sagde statsministeren.

Op til folkeafstemningen i december, hvor DF anbefalede danskerne at stemme ja, forsikrede partiet, at selv hvis det ikke kunne lade sig gøre at få en parallelaftale om Europol, kunne man altid holde en ny afstemning.

Men nu vil partiet altså ikke love at anbefale et ja ved en sådan afstemning.

På årsmødet i Herning slår DF-formanden fast, at han helhjertet vil bakke op om en aftale, hvor Danmark bevarer kontrollen med rigets grænser.

- Men hvis vi ender med en model, hvor vi for at få det her på plads skal overlade kontrollen med Danmarks grænser til EU-Kommissionen, så bliver det et nej tak, siger han.

- Vi vil aldrig fraskrive os retten til at lave kontrol på grænsen. Punktum. Så er det sagt. Så må det være forstået, siger partiformanden og høster stående klapsalver fra salen.

- Og så er det ærligt talt noget komisk at skulle stå model til, at nogen beskylder Dansk Folkeparti for at løbe fra det, vi sagde i valgkampen sidste år. Det er ikke Dansk Folkeparti, der står i vejen for at få lavet en parallelaftale.