Thulesen: Kommunalt selvstyre ligger ikke i skatteprocenten

Men i praksis er det ikke sådan, det fungerer længere, mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Han mener, at tiden er kommet til at finde på noget nyt.

- Skattepolitikken bliver i høj grad nu dikteret fra Christiansborg. Så vi har ikke et system i dag, hvor kommunerne bare frit kan finde ud af, om de vil forhøje eller sænke deres kommuneskat, siger Thulesen Dahl.

Han slår derfor til lyd for et system, hvor alle kommuner har den samme skatteprocent. Og pengene så fordeles, efter hvilke udgifter kommunerne har.

- Det, vi har brug for, er i virkeligheden at se på, hvordan vi får et Danmark i bedre balance, siger Thulesen Dahl.

- Så den ældrepleje, man kan levere på Lolland, Langeland eller i Tønder, bliver en ældrepleje, der er på niveau med den, man kan levere også i kommunerne rundt om København.

En webmåling, Voxmeter har foretaget for Ritzau, viser, at 49 procent af de 1012, der har svaret, støtter DF's idé. 32 procent er imod.

Og ifølge Thulesen Dahl er der gode argumenter for at gå mere radikalt til værks, end den nuværende økonomiske udligning gør.

- I dag er det sådan, at de ni af ti kommuner med de laveste skatteprocenter ligger rundt om København, siger han.

- Hvorimod de kommuner, som vi gerne vil have bliver mere attraktive - og folk flytter ud til - de har de højeste skatteprocenter.

- Samtidig er de kommuner med de laveste skatteprocenter dem, der har flest penge til velfærden. Mens de kommuner med de højeste skatteprocenter faktisk har færrest penge til velfærd.

- Så det fungerer simpelthen ikke i dag, Man skal finde på noget nyt, konkluderer han.

Spørgsmål: Er tiden så kommet til et opgør med det kommunale selvstyre?

- Nej. Jeg mener ikke, at det kommunale selvstyre længere har noget at gøre med fastsættelsen af den kommunale skatteprocent, siger Thulesen Dahl.

- Hvis du tager en kommune som Langeland, der har en skatteprocent tre-fire procentpoint over Odenses, så er det jo ikke fordi, de har valgt at sige, at nu hæver vi skatteprocenten, fordi vi vil have en højere velfærd.

- De har hævet skatteprocenten, fordi de ikke har haft noget alternativ. De får stadigvæk langt færre penge ind til at levere service for end nogle af de langt mere velstillede kommuner med en lavere skatteprocent.

Det kommunale selvstyre ligger i, hvor god man er til at forvalte den pose penge, man har til rådighed, mener DF-formanden.