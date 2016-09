Thulesen: Jeg tror på Socialdemokraternes oprigtighed

- Hvor vil det være forfriskende, hvis dette efterår bliver brugt til et reelt nybrud i dansk politik, siger han til de mere end 1300 fremmødte DF'ere.

Tiden er inde til at bryde vanetænkningen og lave en ny alliance i dansk politik. Sådan lyder meldingen fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, på partiets årsmøde lørdag i Herning.

- En tid hvor de tre store partier med tilsammen 117 mandater, en overvældende majoritet med et overvældende folkeligt mandat, når til enighed om tidens store udfordringer.

Partiformanden beder partifællerne i salen huske tilbage på 1990'erne. Til dengang statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) proklamerede at Dansk Folkeparti aldrig ville blive stuerene.

- Det var i 1999. Han havde det svært med os. Og det har Socialdemokratiet i det hele taget haft i næsten alle vore leveår, siger Kristian Thulesen Dahl.

Siden kom statsministeren til at hedde Helle Thorning-Schmidt (S), og heller ikke hun var fan af DF, påpeger partiformanden.

- Hun føjede dermed sig selv til rækken af socialdemokratiske statsministre, der på trist vis har skaltet og valtet med Danmark.

Socialdemokraterne har de seneste fire årtier haft et hovedansvar for en indvandringspolitik, som DF er lodret uenig i.

Og derfor forstår Thulesen Dahl godt, at "mange har en stor skepsis i forhold til det partis oprigtighed i forhold til nu at få ryddet op i lige præcis de problemer".

- Også når hykleriet bliver for tydeligt. Som når I i disse uger hører socialdemokrater råbe højt op om, at Dansk Folkeparti, tydeligere end vi gør, bør sige nej til topskattelettelser.

- Samtidig med at Thorning-Schmidt-regeringen indførte store lettelser præcis for topskatteydere og i øvrigt rundbarberede både kommuneøkonomien og nedsatte pensionisternes regulering af folkepensionen.

- Bare lige så alle husker det, inden Socialdemokraterne bliver for hellige.

Men nu er Thulesen Dahl alligevel klar til at indgå i et samarbejde med netop Socialdemokraterne. Og det skyldes, at han ser en ny ledelse i det gamle arbejderparti:

- En ledelse, som i hvert fald i ord tør gå nye veje. Som i hvert fald nu siger, at de københavnske vestegnsborgmestre havde ret, da de advarede imod den slappe indvandringspolitik.

- Og som i praksis lægger afstand til Poul Nyrup Rasmussens påstand om, at Dansk Folkeparti er noget, katten - eller hunden - har slæbt ind.

- Jeg vælger at tro på oprigtigheden i, at Socialdemokratiet anno 2016 kan, tør og vil indgå store aftaler med os om for eksempel udlændinge, boligområdet og energiafgifter.

- Store områder, hvor det er vigtigt, vi får taget fat, og hvor danskerne har krav på at vide i mange år frem, hvad de kan regne med. Hvor der skabes vished og dermed tryghed om fremtiden.