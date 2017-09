Thulesen: Hjørnekontoret er vigtigere for Løkke end for mig

I sommeren sidste år luftede Kristian Thulesen Dahl for første gang idéen om, at Dansk Folkeparti er klar til at gå i regering efter næste valg - hvis partiet vel at mærke fastholder sin vælgeropbakning på cirka 20 procent.

Siden har Venstre-regeringen som bekendt fået vokseværk og er blevet til VLAK-regeringen, og i torsdagens Berlingske slår DF-formanden fast, at han ikke kan se en regering med alle fire blå partier for sig.

En VDF-regering er mest logisk i hans optik, lyder det. Næste spørgsmål, der melder sig, er så, hvem der skal være statsminister i en VDF-regering.

Thulesen har ved flere lejligheder afvist selv at have statsministerdrømme. Men er han ikke det mest oplagte valg, hvis DF stadig er større end V efter en borgerlig valgsejr?

- For det første: I de målinger, der laves for tiden, ligger Venstre og Dansk Folkeparti meget skulder ved skulder, siger Kristian Thulesen Dahl i et interview med Ritzau op til partiets årsmøde i Herning i weekenden.

- For det andet har jeg jo den grundlæggende holdning - ligesom i 2015, hvor vi valgte at stå uden for regeringen - at jeg står der, hvor vi får størst indflydelse.

Man kunne mene, at man som landets statsminister har den absolut største magt. Men den analyse deler DF-formanden ikke umiddelbart. Han ser tværtimod de andres fokus på statsministerposten som en fordel:

- For nogen er det åbenbart så vigtigt, at det bliver et mål i sig selv at få den post.

- Og hvis det er så vigtigt for andre at få fat i nøglerne til statsministerens hjørnekontor, at de er villige til at give indrømmelser til os, så vil vi da helst det.

Spørgsmål: Så din analyse er, at det er vigtigere for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at beholde hjørnekontoret, og at du vil kunne veksle det til politisk indflydelse?

- Ja, det tror jeg ikke, der er tvivl om, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Både Socialdemokratiet og Venstre har en indgroet idé om, at en af grundene til, at de er der, det er simpelthen for at få det kontor.

- Jeg vil hellere lade dem slås om posten, og at jeg så får masser af politik igennem - end at vi vil kæmpe med om hjørnekontoret.

Spørgsmål: Kritikere ville sige, at det var et smart krumspring for at dække over, at I ikke tør påtage jer ansvaret, fordi det også tærer på et parti?

- Jeg ved godt, at der er meget motivgranskning på Christiansborg, og fred være med det. Hvis det var det, der lå til grund, ville jeg jo ikke åbne op for at gå i regering efter næste valg. Så var det nemmere at lade være.