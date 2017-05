Thulesen: Flere betjente og sygeplejersker før lavere skat

Her varsler han et efterår, hvor blå bloks største parti vil kæmpe hårdt for flere penge til at ansætte folk i den offentlige sektor. Også selv om det vil gå imod VLAK-regeringens ønske om at lette skatten for danskere i arbejde.

- Vi skal have de nødvendige ressourcer til vores sygehuse. Til at sikre en ordentlig ældrepleje. Til flere betjente, så danskerne får en ordentlig sikkerhed, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Der venter masser af diskussioner i efteråret. Blandt andet en diskussion om hensynet til den offentlige sektor på den ene side og så nogle partiers ønsker om store skattelettelser, siger Kristian Thulesen Dahl.

Det sidste er formentligt særligt møntet på Liberal Alliance, der i løbet af folketingsåret har kæmpet hårdt for en lettelse af topskatten.

Det vil regeringen også spille ud med til efteråret, fastslog statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin tale ved afslutningsdebatten.

- I efteråret vil regeringen fremlægge et skatteudspil, hvor vi vil sænke skatten. I bunden, fordi det bedre skal kunne betale sig at arbejde end at modtage offentlig forsørgelse.

- I toppen, fordi vi skal kunne tiltrække dygtige folk til vores virksomheder, sagde Lars Løkke Rasmussen i sin tale ved afslutningsdebatten.

DF har på sin side sagt nej til at lette skatten for danskerne med de største indkomster.

Dermed er der igen lagt op til et efterår, hvor DF og LA vil stå hårdt over for hinanden på topskatten.

Også et slagsmålet om den offentlige vækst vil vende tilbage, varsler Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti vil kæmpe for en vækst i det offentlige forbrug på 0,8 procent årligt, mens regeringen lægger op til 0,3 procent.

- Det er godt, at regeringen i det mindste opererer med en plusvækst. Flere af de partier, der sidder i regeringen, gik jo til valg på nulvækst.

- Men er det nok? Nej, det er det ikke, hvis det skal rumme de udfordringer, der er nu, siger Thulesen Dahl.