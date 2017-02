Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl og Radikale Venstres Morten Østergaard har aldrig været enige om EU-politikken. Men et nyt forslag fra Morten Østergaard om helt at udelukke danskerne fra nogensinde at stemme om EU-medlemskabet får usædvanlige hårde ord med fra Thulesen Dahl. Udemokratisk, ufolkeligt, uforståeligt og helt tåbeligt, lyder det fra DF-formanden om forslaget, der ifølge DR støttes af Alternativet og SF.

Artiklen: Thulesen: Det er udemokratisk at udelukke EU-afstemning

Thulesen: Det er udemokratisk at udelukke EU-afstemning

De Radikale, Alternativet og SF vil sikre, at befolkningen aldrig kommer til at stemme om EU-medlemskabet.

Anledningen er et forslag fra De Radikale, Alternativet og SF om at udelukke danskerne fra nogensinde at stemme om det danske EU-medlemskab.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har ikke svært ved at finde tillægsordene frem.

Forslaget kommer søndag, hvor Folketinget holder en såkaldt folkehøring om dansk EU-politik.

- Befolkningen kan åbenbart kun blive spurgt, når det handler om, at vi skal have mere EU. Men så snart det handler om, hvorvidt vi skal have mindre EU, så skal befolkningen ikke spørges.

- Det er udemokratisk og ufolkeligt. At det samtidig kommer på en dag, hvor Folketinget holder en folkehøring om EU, virker helt tåbeligt, siger Kristian Thulesen Dahl.

Ifølge DR ønsker De Radikale, Alternativet og Enhedslisten en samlet aftale, hvor ja-partierne forhindrer, at en afstemning om det danske EU-medlemskab kan komme på tale. Uanset, hvem der er statsminister.

- Vi foreslår, at de syv partier i Folketinget, der ønsker fortsat dansk medlemskab af EU, én gang for alle slår fast, at der ikke bliver nogen dansk afstemning om vores EU-medlemskab, siger De Radikales leder, Morten Østergaard, til DR.

Forslaget kommer i kølvandet på den såkaldte brexit-afstemning i Storbritannien, hvor briterne stemte for at melde sig ud af EU.

Det får den radikale leder til at frygte, at EU-modstanderne herhjemme får blod på tanden. Alene usikkerheden om en eventuel lignende afstemning i Danmark kan have konsekvenser, mener Morten Østergaard.

Kristian Thulesen Dahl lægger ikke skjul på, at de tre partier efter hans opfattelse er ved at miste jordforbindelsen til danskerne.

- Det er utroligt, at Alternativet hopper med på vognen. De slog sig op på en revolution, der skulle sikre befolkningen mere medindflydelse. Og så laver de sådan noget. Det er for mig uforståeligt, siger Thulesen Dahl.

At udelukke befolkningen fra indflydelse er tegn på panik blandt ja-partierne, mener Thulesen Dahl:

- Hvis de tænkte, at de havde en god sag og til enhver tid havde stort flertal i befolkningen for EU-medlemskabet, så er der ikke nogen grund til, at man skulle lave sådan en aftale, siger Kristian Thulesen Dahl.