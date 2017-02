Thulesen Dahl vil optø iskoldt forhold til Rusland

Vesten må se på sanktioner mod Rusland, for forholdet skal optøs, mener DFs formand Kristian Thulesen Dahl.

- Meget tyder på, at sanktionerne ikke virker. Sanktionerne har ikke fået russerne til at ændre adfærd. Måske har de snarere styrket Putin internt i Rusland, skriver Kristian Thulesen Dahl.

- Så måske er det på tide at få drøftet sanktionernes fremtid med vore allierede.

Forslaget går direkte imod udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), som vil fastholde sanktioner. Han beder Rusland "opføre sig ordentligt" efter sit nylige officielle besøg i det østlige Ukraine med hårde kampe.

USA's præsident, Donald Trump, har talt for at slække sanktionerne, hvis USA kan få en atom-aftale med Rusland om nedskæringer.

Thulesen Dahl afviser, at DF har "nogen form for sympati for Putin eller accept af Ruslands fremfærd i Ukraine".

- Det er i dansk interesse at mindske risikoen for de misforståelser og fejlkalkulationer, der kan lede til konflikt, sådan som det fremhæves i FE's (Forsvarets Efterretningstjenestes) rapport, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Vi har ingen interesse i en stadig mere voldsom konfrontation mellem Rusland og Vesten.

Trods sin tale om tilnærmelse kalder DF's leder Putin for en "slyngel" og hans regime "autoritært og gennemført usympatisk". Rusland bærer et stort ansvar for konflikten i Ukraine.