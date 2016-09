Thulesen Dahl vil gerne forhandle topskattelettelser

Hvis det sker, fralægger han sig ethvert ansvar. Det er Liberal Alliances ultimative krav om fem procentpoints topskattelettelse, der spænder ben, lyder det. For Kristian Thulesen Dahl er klar til at forhandle. Også om topskattelettelser.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl finder det mere og mere sandsynligt, at blå bloks 2025-forhandlinger bryder sammen, så danskerne skal til et efterårsvalg.

- Man kunne godt forestille sig en forhandling, der kiggede på, om man i et kompromis bliver nødt til at gøre noget i forhold til topskatten - altså noget mindre end det, Løkke har foreslået, men alligevel et eller andet, vi i Dansk Folkeparti kan acceptere for så at få noget andet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lægger i regeringens helhedsplan op til topskattelettelser på fem procentpoint for dem, der tjener op til en million. Men det er ikke godt nok til LA-partileder Anders Samuelsen.

Han vil have minimum fem procentpoints skattelettelser hele vejen op. Og det er her, Dansk Folkeparti står af. Alene regeringens udspil er "hård kost" for DF, betoner Kristian Thulesen Dahl:

- Hvis vi både skal købe hele Venstres plan og så oven i købet lægge noget oveni, som Liberal Alliance skal have som kompensation for, at de ikke får fem procentpoint hele vejen op. Så bevæger man sig endnu længere væk fra vores udgangspunkt.

Dermed punkterer DF-formanden et muligt kompromis: At både DF og LA går med til regeringens topskat-udspil mod at få henholdsvis udlændingestramninger og lavere registreringsafgift.

Spørgsmål: Men du afviser ikke fuldstændig kategorisk at gå med til topskattelettelser?

- Vi har bestræbt os på at sige, at vi går til forhandlingerne med et åbent sind. Og det vil sige, at vi ikke har udnævnt noget til at være ultimativt på forhånd. Så har vi mulighed for at forhandle, siger Kristian Thulesen Dahl.

Men når kravet fra Anders Samuelsen er ultimativt, er der "ingen bevægelighed" eller mulighed for at "sætte sig ned og forhandle", pointerer DF-formanden, der betegner Samuelsens forhandlingstaktik som "gidseltagning".

- Tænk hvis vi alle sammen agerede på den måde. Hvis vi alle sagde, at der er én ting i vores partiprogram, og hvis vi ikke får det igennem, så vælter vi regeringen. Så ville det blive meget, meget svært at lave politik i Danmark.