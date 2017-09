Thulesen Dahl øjner fremtidig regering med Venstre

Det siger han til Berlingske forud for partiets årsmøde i weekenden.

- Hvis vi har en opbakning ved næste valg, der svarer til, at vi har cirka en femtedel af vælgerne bag os, og vi er en del af et flertal, vil jeg synes, det er helt naturligt, at Dansk Folkeparti ender som regeringsparti.

- Og når man ser på de andre partier, forstår jeg godt, at der er nogen, der synes, det er mere logisk, at det mere vil kunne blive et regeringssamarbejde med Venstre end med for eksempel Liberal Alliance, som på den økonomiske politik trækker i en væsentlig anden retning end os, siger han.

Det er ikke første gang, at Thulesen Dahl udtaler sig om DF som regeringsparti, hvis partiet igen får omkring en femtedel af stemmerne.

Den melding kom for eksempelvis også ved sidste års folkemøde på Bornholm. Det interessante ved interviewet med Berlingske er, at DF-formanden ikke ser en regering med fire borgerlige partier.

Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, kan i modsætning til Thulesen Dahl godt se en borgerlig flertalsregering i fremtiden.

- Vi synes, det er dejligt, at Dansk Folkeparti vil i regering - det er en god idé at udvide regeringen med et ekstra parti, og det er velkendt, at vi tidligere har foreslået et borgerlig flertalsregering, siger hun til avisen.

Den konservative gruppeformand, Mette Abildgaard, tilføjer:

- Kristian Thulesen Dahl er selvfølgelig i sin gode ret til at lave en vurdering af, hvordan han får mest muligt igennem. Vurderer han, at han gør det ved en smal regering, er det hans vurdering.

- På samme måde skal vi vurdere, hvordan vi får mest muligt af vores politik igennem.