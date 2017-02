Thulesen Dahl: Vores sanktioner styrker Putins position

Men her stopper enigheden mellem de to blå partiledere udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

- Præsident Putin er en slyngel, og Rusland har meget på samvittigheden. Men vi håndterer det bedst ved at gå i kritisk dialog, siger Thulesen Dahl.

EU indførte sanktioner mod Rusland for cirka tre år siden som svar på den russiske fremfærd i Ukraine. Sanktionerne er gradvist blevet optrappet og tæller indrejseforbud og indefrysning af russiske midler.

Det er naturligt, at Vesten reagerede skarpt, da Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim. Men nu bør vi indse, at sanktionerne ikke virker, betoner DF-formanden:

- Man kan få den opfattelse, at sanktionerne er med til at styrke Putin, fordi russerne samler sig omkring deres såkaldte stærke leder. Det er tvivlsomt, om det er i vores interesse.

Den analyse er udenrigsministeren lodret uenig i:

- Det vil altid være sådan i konfliktsituationer, at man stimler sammen hver for sig. Men det er stadig ikke et argument for at lade Rusland forgribe sig på lillebror, siger Anders Samuelsen.

Han var i sidste uge på rundrejse i netop Ukraine og pointerer, at det ville være "et helt forkert tidspunkt" at signalere, at EU er "fuldstændig ligeglade med situationen" i landet.

Thulesen Dahl ønsker ikke at vende Ukraine ryggen.

- Spørgsmålet er bare, om situationen i Ukraine skal betyde, at vi ikke i øvrigt kan have en kritisk dialog med Rusland. For vi har jo også en masse interesser i fællesskab, siger han.

EU bør i stedet opbygge et forhold til Rusland i stil med det, vi har til Kina, siger Thulesen Dahl:

- Vi er også imod rigtig mange af de ting, kineserne gør. Men vi fører en kritisk dialog og bruger den til at kritisere alt det, vi synes, de gør skidt.

Kina og Rusland kan ikke sammenlignes, mener Samuelsen. Sammen med sine europæiske ministerkolleger bekræftede han på et møde mandag kursen over for russerne:

- De internationale spilleregler skal overholdes. Det har vi ikke mindst som en lille nation en stor interesse i.

- Vi skal holde fast, selv om sanktioner ikke virker fra den ene dag til den anden, siger han.

Det er uvist, hvordan Putin vil reagere på sløjfede sanktioner, erkender Thulesen Dahl. Men hvis kursen ikke ændres, vil spændingerne øges dag for dag, lyder hans argument.

- Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at risikoen for, at der sker misforståelser og fejl, kan være skæbnesvanger. Det undgår vi bedst gennem en dialog.