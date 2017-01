Thulesen Dahl: Vi har ikke givet hånd på pensionsalderen

DF-formanden vil ikke hæve pensionsalderen. Men han vil heller ikke ultimativt afvise ikke at gøre det.

Med de argumenter afviser Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, at være med til at hæve pensionsalderen, som VLAK-regeringen lægger op til.

Pensionsalderen er allerede hævet flere omgange, og hvis man sætter den yderligere op, vil det gå ud over de nedslidte.

Lørdag har han deltaget i De Radikales nytårsstævne i Nyborg, og her gav S-formand Mette Frederiksen sit ord på, at pensionsalderen ikke bliver sat op med socialdemokratiske stemmer.

Spørgsmål: Love du også, at DF ikke vil lægge stemmer til at hæve pensionsalderen?

- Vi gav hverken håndslag eller skrev under på noget, og det er fordi, vi aldrig kommer med ultimative krav til forhandlinger, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Men der skal ikke være nogen tvivl om vores politiske holdning. Og så må man måle og veje os på, hvor langt vi kommer med vores ønsker.

Spørgsmål: I har jo før sagt ultimativt nej til topskat, hvorfor ikke gøre det samme med pensionsalderen, hvis du synes, det vil være så forkert at hæve den?

- Vi har altid det udgangspunkt, at vi ikke har nogen ultimative krav. Det er rigtigt, at vi gjorde en undtagelse fra den regel i forbindelsen med diskussionen om topskattelettelser, siger DF-formanden.

- Det gjorde vi, fordi vi ville undgå et helt efterår, hvor ingenting kunne ske på Christiansborg, selv om det jo så ikke lykkedes alligevel.

- Hvis regeringen vil diskutere pensionsalder, så diskuterer vi pensionsalder. Men danskerne skal vide, hvad vi mener om at gøre det, for så kan de måle og veje os på, hvis vi vælger at lave en aftale.

Selv om De Radikales partileder, Morten Østergaard, på nytårsstævnet gentog sin villighed til at hæve pensionsalderen, er der ikke flertal, hvis både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti modsætter sig.

Spørgsmål: Kan du forestille dig en model, hvor pensionsalderen kun hæves for visse grupper, der eksempelvis er mindre nedslidte eller har arbejdet kortere?

- Vi har tidligere arbejdet med, at pensionsalderen skulle være bestemt af, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Men det, vi har fået at vide indtil videre, er, at det teknisk set ikke kan lade sig gøre.

- Men hvis det kunne lade sig gøre, ville vi tage det frem igen, siger Kristian Thulesen Dahl og tilføjer muligheden for at lave incitamenter til, at seniorerne frivilligt bliver lidt længere på arbejdsmarkedet.