Thulesen Dahl: Ministers degradering gavner blå blok

Samarbejdsmiljøet mellem regeringen og DF har længe været anstrengt, og VLAK's regeringens støttepartiet har ved flere lejligheder flirtet med Socialdemokratiet.

Men nu er der måske lysere tider forude for blå blok, vurderer DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

- Det er ikke et udtryk for, at der hen over sommeren har været en forstærket dialog mellem regeringen og DF, siger Thulesen Dahl.

- Vi komplimenterer, at statsministeren træffer en beslutning omkring fiskeriministeren, hvilket løsner op for nogle problemer på det område.

- I forhold til Mette Frederiksens ønske om en velfærdsalliance har jeg glædet mig over indholdet af det, hun har sagt.

- Men jeg har gjort det klart, at vi naturligvis ikke deponerer vores handlefrihed hos Mette Frederiksen.

- På samme måde deponerer vi heller ikke vores handlefrihed hos Lars Løkke Rasmussen. Det vil svække vores politiske handlekraft, siger Thulesen Dahl.

De seneste måneder har DF især været utilfreds med Esben Lunde Larsens håndtering af fiskeriområdet.

- Når der er en situation som den med Esben Lunde Larsen, så belaster det hele samarbejdsklimaet. Nu har statsministeren truffet en beslutning, som letter den situation. Det er rigtig godt, siger Thulesen Dahl.

Selv om Thulesen Dahl øjner et bedre samarbejde forude, så gør DF det fortsat ikke nemt for regeringen.

DF har mere eller mindre skudt regeringens ambition om topskattelettelser ned, men DF har givet regeringen åbninger.

I stedet for at kigge på topskatten bør regeringen se på at sænke licensen og registreringsafgiften. Det er meldingen fra DF.

Regeringen kommer snart at komme med et skatteudspil. Thulesen Dahl forventer, at det indeholder topskattelettelser.

Esben Lunde Larsen måtte 4. april give en undskyldning i Folketinget, da han ikke havde orienteret medlemmerne fyldestgørende i en sag om fiskekvoter.

Sagen handler om, hvilke informationer ministeren havde videregivet til de blå partier om de såkaldte kvotekonger - fiskere med store fangstkvoter.