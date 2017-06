Thisteds V-borgmester skifter til K med kæden om halsen

- Jeg gør det på grund af den senere udvikling. Jeg har ikke længere en fremtid i Venstre og ved at skifte parti stiller jeg mig til rådighed for De Konservative, siger hun til TV MidtVest.

- Hvis jeg gerne vil arbejde med lokalpolitik fremadrettet, så bliver jeg nødt til at skifte parti. Jeg har ingen fremtid i Venstre.

I oktober erklærede hun sig ellers færdig i kommunalpolitik.

- Det har jeg sagt, da jeg havde mit tilhørsforhold til Venstre. Jeg havde det helt sikkert sådan dengang, siger hun.

Det er ikke tilfældigt at Lene Kjelgaard går til De Konservative.

- De sidste otte år har jeg haft et tæt samarbejde med De Konservative. Deres værdipolitik tiltaler mig, og de står for en ordentlighed, som er vigtig for mig, siger hun.

Der er kommunalvalg til november. Lene Kjelgaard fortsætter som borgmester indtil 31. december. Som Venstre-borgmester har hun siddet med et flertal bestående af Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.

Formand for Konservatives Storkreds i Nordjylland, Claus Bunk, byder hende velkommen.

- Vi har i hele Lenes borgmestertid haft et godt samarbejde med hende, og med den situation hun nu står i, så har det været nemt for os at byde hende velkommen, siger han.

De Konservative er glade for Lene Kjelgaard som borgmester.

- Der er en verden til forskel på ikke at have en borgmester og så have en borgmester. Det betyder rigtigt meget for det Konservative Folkeparti, at vi har en borgmester i Thisted Kommune, siger Claus Bunk.

Ved valget i 2013 fik De Konservative to pladser i byrådet. Siden er gruppen fordoblet til fire, fordi to politikere har skiftet.