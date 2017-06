The Weeknd leverede pragtpræstation fra Orange's scenekant

Politikens anmelder Lucia Odoom mener, at forsangeren har en stemme, der vil sætte sig dybt i musikhistorien.

- The Weeknd erobrede især Orange Scene med sange som "Can't Feel My Face" og "I Feel It Coming". Hans stemme greb fat i publikum, og han svingede symbiotisk med sit medbragte og yderst velspillende band, skriver Lucia Odoom.

Også BT giver fem stjerner og beskriver koncerten som en kæmpe fest.

Her bemærker anmelderen, at han sjældent har set så mange mennesker danse i takt foran Orange Scene.

- Ingen kan have gået skuffet fra Orange Scene i aften. Det eneste, der afholder mig fra at give den sjette stjerne, er, at lyden simpelthen var for lav.

- Når der spilles hovedkoncert på Orange Scene, skal man ikke kunne tale normalt med hinanden et par meter uden for pitten, skriver anmelderen.

Også Ekstra Bladets Thomas Treo var onsdag aften forbi hovedscenen.

Han hæfter sig også ved den ringe lyd til koncerten og mener ligefrem, at den 27-årige forsanger fik sin koncert saboteret.

- Volumen var nærmest latterlig lav i starten, hvor ellers fantastiske "Starboy" var uden effekt, og man alt for let kunne høre poptøserne hvine ved synet af falsetsangeren på den råkolde og forblæste festivalplads, skriver Treo.

Thomas Treo lader tre stjerner drysse over The Weeknd og slutter sin anmeldelse med at kalde koncerten for en skuffelse.