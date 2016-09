Terrortiltaltes skæbne er nu i rettens hænder

Efter mere end et halvt år med retsmøder har rettens medlemmer trukket sig tilbage for at votere i terrorsag.

- Jeg er glad for, at anklagemyndigheden har bevæget sig på det, man må opfatte som sikker grund, lød det blandt andet fra justitsministeren.

Nu er afgørelsens time på trapperne i Københavns Byret, og tirsdag i næste uge vil det så vise sig, om ministerens optimisme fra marts holder - om man så må sige - i byretten.

Her vil dommere og nævninger nemlig afsige kendelse om, hvorvidt de fire skal dømmes for medvirken til terrorisme. Eller om de skal frifindes.

Sagens forsvarsadvokater er ikke tvivl. Der skal ske frifindelse. Det mener forsvarsadvokater ofte.

- Man skal basere sin afgørelse på de beviser, der er i sagen. Og der er ikke nogen beviser på, at Omar har delt sine planer med andre, lød det blandt andet fra forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen i Københavns Byret tirsdag.

Anklagemyndigheden er heller ikke i tvivl. De fire er skyldige. Det mener anklagere ofte.

- Omar var fuldstændig tryg i de tiltaltes selskab, og han anså dem som sine medsammensvorne, lød det blandt andet fra senioranklager Bo Bjerregaard.

Hvad dommere og nævninger tænker, efter at sagen er blevet behandlet gennem mere end et halvt år, ved de kun selv. Indtil på tirsdag.

Uden at sige for meget vil de fleste nok være enige om, at der ikke er noget klokkeklart bevis for, at de fire vidste, at Omar ville begå et nyt terrorangreb, efter at han havde angrebet Krudttønden om eftermiddagen den 14. februar i fjor.

Anklagemyndighedens sagsfremstilling bygger i realiteten på en påstand om, at der ud fra de tiltaltes adfærd og kontakt med Omar el-Hussein den eftermiddag ikke kan være nogen anden fornuftig forklaring, end at de kendte hans motiv og bakkede ham op.

Men som en politimand sagde i en pause under tirsdagens retsmøde, så har han svært ved at se, hvordan retten skulle kunne finde de fire skyldige på baggrund af de oplysninger, der er kommet frem i sagen.

Med andre ord: I hans øjne er beviserne en halvtynd kop te.

Fra de første sigtelser blev rejst i sagen i februar i fjor, har anklagemyndigheden skåret i sagen flere gange. Ifølge de første sigtelser var mændene medansvarlige for både angrebet mod Krudttønden og synagogen.

Da tiltalen blev rejst, var angrebet ved Krudttønden ikke længere med. Samtidig blev sagen mod en af de på det tidspunkt fem sigtede opgivet. Det var i den forbindelse, at Søren Pind talte om, at anklagemyndigheden var på "sikker grund".

Men under sagen er der blevet filet yderligere en del af. En hættetrøje, som en af de tiltalte gav til Omar el-Hussein, skal ikke længere opfattes som en del af anklagen.

Men det eneste interessante er nu spørgsmålet om skyld eller ej. Eller rettere svaret på netop det spørgsmål. Det svar kommer på tirsdag klokken 9.30.