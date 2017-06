Terrortiltalt syrer: Jeg skulle bare aflevere en taske

Han har også erkendt at have købt dele til en hjemmelavet bombe og at have haft til hensigt at rejse til København med dem.

Han indrømmer at have sympatiseret med Islamisk Stat og at have været villig til at følge befalingerne derfra.

Men den 21-årige syriske flygtning, der ved landsretten i den tyske by Ravensburg er tiltalt for at have planlagt et terrorangreb i den danske hovedstad, nægter sig skyldig i hovedanklagen.

- Min opgave var at transportere en taske til København og aflevere den til en kontaktperson på banegården der.

- Mit formål var at tjene islam, men det passer ikke, at jeg ville slå mig selv ihjel, sagde syreren på det første retsmøde i sagen mandag.

Asylansøgeren blev i november sidste år stoppet ved færgelejet i Rødbyhavn og nægtet indrejse i Danmark, fordi han ikke havde noget gyldigt pas.

Her blev det opdaget, at hans rygsæk havde et usædvanligt indhold, blandt andet 17.000 tændstikker og en pakke fyrværkeri. Han blev siden anholdt i Tyskland og har siddet varetægtsfængslet siden da.

Syreren, der blev ført ind i retten med tunge kæder om anklerne, søgte i sommeren 2015 om asyl i Tyskland.

Nogle måneder efter sin ankomst begyndte han at få sympati for Islamisk Stat og sidste år kom han via Facebook i kontakt med en person, som bad ham om at hjælpe med at indkøbe dele til en bombe.

Senere blev han ringet op af en anden person fra et svensk mobilnummer, som skulle være hans kontakt i Danmark, og som skulle stå for at lave bomben.

Det har dog aldrig været meningen, at den 21-årige skulle deltage i angrebet, hævder han.

- Hvis jeg ville begå et angreb selv, havde jeg gjort det her i Tyskland. Så kunne jeg have bygget bomben i fred og ro her og udløst den et sted i nærheden, siger han.

Den anklagede har efter eget udsagn nu distanceret sig fra Islamisk Stat.

- Hvis en fra Islamisk Stat hilste på mig i dag, ville jeg ikke hilse igen, siger han.

Retssagen er berammet til at vare fem retsdage og til at slutte 12. juli.