Terrortiltalt begik vold for at slippe ud af IS-træningslejr

Det forklarer manden, der ved Retten i Aarhus er tiltalt for at lade sig hverve af den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS) og træne til at begå terror.

En 26-årig mand begik vold for at slippe væk fra en militær træningslejr i udkanten af den sønderskudte syriske by Aleppo.

Det skete ifølge anklagen under et to uger langt ophold i Syrien i 2013.

Den tiltalte, der er tunesisk statsborger, har forklaret, at han tog til Syrien for at hjælpe den nødlidende syriske befolkning.

Han siger, at han fik hjælp af den nu terrordømte dansk-tyrker Enes Cifti til at krydse grænsen til Syrien.

Men planen endte ifølge den tiltalte ikke som ønsket. Han endte nemlig i en militær træningslejr, som formentlig blev drevet af Islamisk Stat.

Dagligdagen i træningslejren bød på våbenhåndtering, timelange løbeture i stegende hede og religiøs bøn tidligt om morgenen.

Efter to døgn fik den tiltalte nok og ville væk:

- Jeg gad sgu da ikke blive der, jeg kunne godt se, at de ville sende os i krig. Det havde ikke noget med nødhjælp at gøre. Jeg er sgu da ikke dum, forklarer han.

Lejren var bevogtet, og for at finde en vej væk besluttede han sig for at gøre sig selv uønsket. Det gjorde han ved at nikke en af de andre deltagere en skalle.

Og det virkede tilsyneladende.

Efter blot et par dage i lejren blev han sendt tilbage til et modtagelsescenter, hvor dansk-tyrkeren Enes Cifti ifølge den tiltalte befandt sig.

- Jeg sagde til ham: Hvad fanden har du rodet mig ud i.

Han bad Cifti få ham ud hurtigst muligt.

Og kort tid efter var han på vej ud af Syrien.

Den tiltalte siger, at han ikke er religiøs og i øvrigt ikke sympatiserer med Islamisk Stat.

Men anklager Jacob Balsgaard Nielsen hæfter sig ved, at han efter turen til Syrien poster et IS-relateret baggrundsfoto på sin Facebookprofil.

Den 26-årige siger selv, at billedet bare var en "uheldig kopiering", og at det ikke var en sympatierklæring.

Den tiltalte er en af i alt seks mænd, der er anklaget for at lade sig hverve og træne til terror.

Det var angiveligt et medlemskartotek, som amerikanske soldater fandt ved en IS-grænsebevogtning, som førte politiet på sporet af de formodede syrienkrigere.

Sagerne mod de øvrige fem mænd kommer for retten senere på året.

Enes Cifti er tidligere blevet idømt seks års fængsel for at lade sig hverve af Islamisk Stat.