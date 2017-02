Truslen fra cyberspioner og -kriminelle er "meget høj", men sandsynligheden for et decideret cyberterrorangreb i Danmark er lille, vurderer Center for Cybersikkerhed. Arkivfoto.

Terrorister har ikke evner til cyberangreb mod Danmark

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) angiver i en ny vurdering af cybertruslen mod Danmark, at truslen fra cyberterror mod danske myndigheder og virksomheder er "lav".

Et elektronisk angreb rettet mod Danmark via internettet, som forvolder enten død eller voldsom ødelæggelse, er ikke utænkeligt på længere sigt. Men her og nu er sandsynligheden for et sådant angreb lille.

CFCS vurderer i sin trusselsvurdering, at kendte terrorgrupper ikke har viden og evner til at udføre cyberterror. Endnu.

"Det er sandsynligt, at militante islamistiske grupper ønsker at opbygge en cyberkapacitet, men det er ikke højt prioriteret på kort sigt", lyder det i trusselsvurderingen.

- Det er ikke noget, den klassiske terrorist reelt fokuserer på. Blandt andet fordi det er ret svært at skabe død og ødelæggelse ved at angribe et digitalt netværk, fortæller Thomas Lund Sørensen, der er chef for CFCS.

- Man kan godt få det til at gå ned, men man får ikke nogle billeder, man kan vise på CNN, af, hvor forfærdeligt det er, siger Thomas Lund Sørensen.

Det har i tidligere trusselsvurderinger været fremhævet, at truslen i form af cyberspionage fra fremmede stater mod danske myndigheder, virksomheder og institutioner er stor.

CFCS betegner i den ny vurdering denne trussel som "meget høj". Det samme gælder truslen fra cyberkriminalitet rettet mod danske myndigheder og virksomheder.

Hvad cyberkriminalitet angår, er det blandt andet de såkaldte ransomware-angreb, der er et problem. Her bruger hackere en ondsindet kode til at kryptere filer på offerets computer.

Kun ved at indbetale en løsesum kan offeret igen få adgang til sine filer. Angreb af den slags kan rettes mod hele computeranlæg, så også store virksomheder og myndigheder kan blive ramt.

Når det gælder cyberspionage fra fremmede stater, så er det navnlig Rusland og Kina, der er i fokus. I de foregående år har der været forsøgt flere angreb mod Udenrigsministeriet og mod Forsvarsministeriets områder, fremgår det af trusselsvurderingen.