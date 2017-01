Terrorfrygt piller ved danskernes rejselyst til Tyrkiet

Det påvirker salget, at Tyrkiet har været ramt af en række angreb i 2016 og nytårsaften, siger rejseselskaber.

Tyrkiet har tidligere været et af de mest populære rejsemål for danske turister. Men det har en række angreb i landets storbyer og i grænseområder lavet om på, lyder det fra flere rejsebureauer.

Frygten for at få ferien forvandlet til et mareridt på grund af angreb som det på en natklub i den tyrkiske storby Istanbul nytårsaften smitter af på danskernes ferievaner.

- Danskerne efterspørger i høj grad tryghed i år, og når der sker angreb som i Tyrkiet nytårsaften, er der mange danskere, der vælger at se bort fra Tyrkiet som turistdestination, siger rejseselskabet Tuis pressechef, Nikolai Johnsen.

Tui regner med at sende cirka 20.000 danskere til Tyrkiet i sommersæsonen, der strækker sig fra april til september. De rejser hovedsageligt til kystbyen Alanya. For tre-fire år siden lå tallet på omkring 60.000 rejsende.

Også Apollo forventer færre gæster på flyene til Tyrkiet i år.

- Urolighederne i 2016 har påvirket danskernes rejselyst til Tyrkiet. Det er der ingen tvivl om. Vi ser et større træk mod Vesteuropa og ved Middelhavet væk fra Tyrkiet, siger kommunikationschef Glenn Bisgaard.

Den dalende interesse for Tyrkiet minder om udviklingen i Egypten. Det nordafrikanske land var før et meget populært mål for turister, men flere angreb og uroligheder har vendt den tendens.

Det samme ser ud til at ske for Tyrkiet, der i 2016 har været ramme om både et kupforsøg, angreb i grænseområderne til Tyrkiet og i storbyer som Ankara og Istanbul.

Senest blev 39 mennesker dræbt og omkring 60 andre såret på natklubben Reina i Istanbul nytårsaften. To tredjedele af de dræbte var udlændinge.

- Hvis nogen har siddet i juledagene og overvejet Tyrkiet, vil de nok vælge noget andet, fordi det her sker. Men generelt er der en søgning væk fra Tyrkiet, siger Glenn Bisgaard.

Også Spies oplyser på sin hjemmeside, at efterspørgslen på ferier til Tyrkiet er faldet.

Brancheforeningen Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) regner med, at niveauet for ferierejsende til Tyrkiet vil minde om niveauet i 2016. Det var markant lavere end i 2015.

- Der forsvandt cirka 100.000 ferierejsende i 2016 i forhold til året inden, siger DRF's administrerende direktør, Lars Thykier.