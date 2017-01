Artiklen: Teenagere idømt fængsel for 15 røverier i Kongens Have

Teenagere idømt fængsel for 15 røverier i Kongens Have

Tre drenge på 16, 17 og 17 år er idømt straffe på op til tre års fængsel for alvorlige forbrydelser i park.

17-årige Fahad Al-Ghazzi fik den hårdeste straf på tre års fængsel og betinget udvisning. Hans straf blev så høj, fordi han tidligere er idømt en betinget straf for røveri.

Københavns Byret har mandag dømt tre teenagedrenge i en sag om 15 røverier mod unge mennesker i Kongens Have i København.

Den jævnaldrende Nour Mohamad fik 2,5 års fængsel, mens den 16-årige Ibrahim Osman blev idømt to års fængsel.

Røverierne foregik ifølge anklagerfuldmægtig Johnnie Nymann Jensen ved, at de tre teenagere med vold og trusler fik andre unge til at gå med dem hen til et afsidesliggende hjørne af parken.

Her visiterede de dem og tog især hævekort fra dem.

De tvang dem til at udlevere pinkoder til kortene og hævede på den måde 10-15.000 kroner i alt.

De tre blev også dømt for "grov frihedsberøvelse" af en af deres ofre. Det skete, da de tre gerningsmænd fandt en bilnøgle i en ung mands lomme.

Herefter tvang de ham til at køre dem rundt til forskellige steder i København, herunder Christiania, hvor de ville sælge bilen. Det lykkedes dog ikke.

De tre nu dømte tvang også den unge mand til at ryge hash og til at lære dem at køre bil.

Da de tre mænd mente, at de var gode nok til at køre, forlod de stedet i bilen, men kort efter kørte de galt.

Retten lagde i sin dom særligt vægt på, at der er tale om alvorlig kriminalitet, siger Johnnie Nymann Jensen.

- Der er tilfredshed med dommen, som sender et klart signal om, at meningsløse gaderøverier mod sagesløse unge mennesker straffes hårdt, også selv om de dømte har en ung alder, siger han.

Røverierne blev begået fra 30. juli til 3. august sidste år. Politiet anholdt dem 4. august i Kongens Have.

En af de dømte har anket dommen på stedet, mens de to andre vil overveje, om de vil anke afgørelsen.