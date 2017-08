Teenager idømt fængsel for røverier mod unge i Kongens Have

En teenager har fredag i Østre Landsret fået tre et halvt års fængsel for en stribe røverier sidste sommer i Kongens Have i København. Her blev 15 unge blandt andet truet til at udlevere hævekort og pinkoder.

Det oplyser specialanklager Stig Fleischer.

Med i straffen er også en dom for vold og trusler på en institution, hvor teenageren har siddet varetægtsfængslet, samt udløsningen af en betinget dom for nogle lignende røverier i Odense.

Den 17-årige Fahad Al-Ghazzi blev i januar idømt tre års fængsel i byretten for røverierne i Kongens Have.

Han ankede på stedet dommen til Østre Landsret, mens to jævnaldrende, der fik to og to et halvt års fængsel, accepterede deres domme i sagen.

Røverierne i Kongens Havn stod på over fire aftener fra 30. juli og indtil 4. august, da de tre teenagere blev anholdt.

Ved hjælp af vold og trusler fik de tre unge andre unge, der hyggede sig i parken, til at gå med hen i et afsides hjørne, hvor de visiterede dem og tog deres hævekort.

De tvang dem til at udlevere deres pinkoder til kortene, som det lykkedes dem at hæve over 10.000 kroner på. Anklageskriftet indeholder i alt 34 forhold.

Allerede i byretten blev de tre drenge også dømt for grov frihedsberøvelse af et af deres ofre. Det gik ud over en ung mand, i hvis lomme de fandt en bilnøgle.

To af dem tvang ham ind i en taxi og kørte til Ballerup, hvor han havde sin bil holdende. Herefter tvang de ham til at køre sig ind til byen igen, hvor de samlede den tredje op.

De tvang ham til at køre ud på Christiania, hvor de prøvede at sælge bilen. Da det ikke lykkedes, blev den unge bilejer tvunget til at køre ud på et industriområde i nærheden, hvor han skulle lære dem at køre bil.

Da de blev trætte af det, smed de ham ud af bilen, som de kørte rundt i, indtil de forulykkede på Kløvermarksvej.

Ud over de tre et halvt års fængsel, indeholder dommen også betinget udvisning i to år, oplyser Stig Fleischer.